https://ria.ru/20230406/palata-1863423760.html

Путин утвердил новый состав Общественной палаты

Путин утвердил новый состав Общественной палаты - РИА Новости, 06.04.2023

Путин утвердил новый состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T12:01

2023-04-06T12:01

2023-04-06T12:20

россия

политика

общественная палата рф

владимир путин

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ "Об Общественной палате РФ" постановляю: 1. Утвердить членами Общественной палаты РФ следующих лиц", - говорится в документе.В частности, в состав Общественной палаты вошли: российский врач-кардиохирург Лео Бокерия, президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, певица Диана Гурцкая, гроссмейстер России Сергей Карякин, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, писатель Сергей Лукьяненко, летчик Константин Ярошенко, директор Музея Победы Александр Школьник.

https://ria.ru/20221102/yaroshenko-1828745520.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, общественная палата рф, владимир путин