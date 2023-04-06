https://ria.ru/20230406/palata-1863423760.html
Путин утвердил новый состав Общественной палаты
Путин утвердил новый состав Общественной палаты - РИА Новости, 06.04.2023
Путин утвердил новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:01
2023-04-06T12:01
2023-04-06T12:20
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общественная палата рф
владимир путин
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты России, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ "Об Общественной палате РФ" постановляю: 1. Утвердить членами Общественной палаты РФ следующих лиц", - говорится в документе.В частности, в состав Общественной палаты вошли: российский врач-кардиохирург Лео Бокерия, президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, певица Диана Гурцкая, гроссмейстер России Сергей Карякин, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, писатель Сергей Лукьяненко, летчик Константин Ярошенко, директор Музея Победы Александр Школьник.
https://ria.ru/20221102/yaroshenko-1828745520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, общественная палата рф, владимир путин
Россия, Политика, Общественная палата РФ, Владимир Путин
Путин утвердил новый состав Общественной палаты
Путин подписал указ об утверждении нового состава Общественной палаты