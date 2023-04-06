https://ria.ru/20230406/orden-1863372170.html

Чернышенко наградил председателя комитета по делам мавзолея Хо Ши Мина

Чернышенко наградил председателя комитета по делам мавзолея Хо Ши Мина - РИА Новости, 06.04.2023

Чернышенко наградил председателя комитета по делам мавзолея Хо Ши Мина

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко вручил орден Дружбы исполняющему обязанности председателя госкомитета по делам Мавзолея... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T08:22

2023-04-06T08:22

2023-04-06T09:35

россия

вьетнам

ханой

хо ши мин

дмитрий чернышенко

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863382000_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16cf876951188431a34db57be636b171.jpg

ХАНОЙ, 6 апр - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко вручил орден Дружбы исполняющему обязанности председателя госкомитета по делам Мавзолея президента Хо Ши Мина генерал-майору Буй Хай Шону, передает корреспондент РИА Новости. Чернышенко вручил орден в столице Вьетнама Ханое. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 11 февраля, генерал-майора наградили за особые заслуги в развитии двусторонних связей в сфере науки, образования и здравоохранения, эффективную реализацию совместных научно-практических проектов, а также за весомый вклад в укрепление отношений дружбы и сотрудничества между народами России и Социалистической Республики Вьетнам. "На протяжении многих лет российские и вьетнамские ученые проводят совместные научно-практические работы на базе исследовательских центров наших стран, в том числе во вверенном вам, товарищ Буй Хай Шон, "Институте-69" при Государственном комитете по делам Мавзолея Хо Ши Мина. Для меня большая честь вручить вам от имени президента России Владимира Владимировича Путина орден Дружбы в знак признания вашего личного вклада в укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и Вьетнамом", - сказал Дмитрий Чернышенко. Он также отметил, что высоко ценит доброе отношение к России, русскому языку и культуре, усилия по их популяризации и сохранении исторической памяти об особых отношениях между странами. Он также подчеркнул особое значение того факта, что награждение происходит в год столетия визита в СССР лидера и основателя Социалистического Вьетнама Хо Ши Мина. В ответном слове генерал Буй Хай Шон сердечно поблагодарил правительство России за оказанную ему высокую честь. "Это высокая оценка не только для меня лично, но и признание Российской Федерацией усилий многих поколений должностных лиц государственного комитета по делам мавзолея президента Хо Ши Мина", - сказал он. Чернышенко начал рабочую поездку во Вьетнам с возложения венков к памятнику Павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина - первого президента Северного Вьетнама. Он также осмотрел мемориальный комплекс Хо Ши Мина, включая музей. В ходе визита запланировано проведение ряда двусторонних встреч. Чернышенко посетит пленарную сессию российско-вьетнамской межправительственной комиссии, осмотрит стенды 32-й международной выставки Vietnam EXPO-2023, и посетит ханойский филиал Института русского языка имени А.С. Пушкина и факультет русского языка Ханойского университета, где встретится с преподавателями и учащимися. Также в планах заместителя председателя правительства России оценить результаты исследований совместного Российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра. Мероприятия пройдут 6 и 7 апреля.

https://ria.ru/20230404/vetnam-1862822490.html

https://ria.ru/20230109/vetnam-1843639944.html

https://ria.ru/20230302/vetnam-1855257659.html

россия

вьетнам

ханой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вьетнам, ханой, хо ши мин, дмитрий чернышенко, владимир путин, в мире