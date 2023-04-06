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Чернышенко наградил председателя комитета по делам мавзолея Хо Ши Мина - РИА Новости, 06.04.2023
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08:22 06.04.2023 (обновлено: 09:35 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/orden-1863372170.html
Чернышенко наградил председателя комитета по делам мавзолея Хо Ши Мина
Чернышенко наградил председателя комитета по делам мавзолея Хо Ши Мина - РИА Новости, 06.04.2023
Чернышенко наградил председателя комитета по делам мавзолея Хо Ши Мина
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко вручил орден Дружбы исполняющему обязанности председателя госкомитета по делам Мавзолея... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T08:22
2023-04-06T09:35
россия
вьетнам
ханой
хо ши мин
дмитрий чернышенко
владимир путин
в мире
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ХАНОЙ, 6 апр - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко вручил орден Дружбы исполняющему обязанности председателя госкомитета по делам Мавзолея президента Хо Ши Мина генерал-майору Буй Хай Шону, передает корреспондент РИА Новости. Чернышенко вручил орден в столице Вьетнама Ханое. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 11 февраля, генерал-майора наградили за особые заслуги в развитии двусторонних связей в сфере науки, образования и здравоохранения, эффективную реализацию совместных научно-практических проектов, а также за весомый вклад в укрепление отношений дружбы и сотрудничества между народами России и Социалистической Республики Вьетнам. "На протяжении многих лет российские и вьетнамские ученые проводят совместные научно-практические работы на базе исследовательских центров наших стран, в том числе во вверенном вам, товарищ Буй Хай Шон, "Институте-69" при Государственном комитете по делам Мавзолея Хо Ши Мина. Для меня большая честь вручить вам от имени президента России Владимира Владимировича Путина орден Дружбы в знак признания вашего личного вклада в укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и Вьетнамом", - сказал Дмитрий Чернышенко. Он также отметил, что высоко ценит доброе отношение к России, русскому языку и культуре, усилия по их популяризации и сохранении исторической памяти об особых отношениях между странами. Он также подчеркнул особое значение того факта, что награждение происходит в год столетия визита в СССР лидера и основателя Социалистического Вьетнама Хо Ши Мина. В ответном слове генерал Буй Хай Шон сердечно поблагодарил правительство России за оказанную ему высокую честь. "Это высокая оценка не только для меня лично, но и признание Российской Федерацией усилий многих поколений должностных лиц государственного комитета по делам мавзолея президента Хо Ши Мина", - сказал он. Чернышенко начал рабочую поездку во Вьетнам с возложения венков к памятнику Павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина - первого президента Северного Вьетнама. Он также осмотрел мемориальный комплекс Хо Ши Мина, включая музей. В ходе визита запланировано проведение ряда двусторонних встреч. Чернышенко посетит пленарную сессию российско-вьетнамской межправительственной комиссии, осмотрит стенды 32-й международной выставки Vietnam EXPO-2023, и посетит ханойский филиал Института русского языка имени А.С. Пушкина и факультет русского языка Ханойского университета, где встретится с преподавателями и учащимися. Также в планах заместителя председателя правительства России оценить результаты исследований совместного Российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра. Мероприятия пройдут 6 и 7 апреля.
https://ria.ru/20230404/vetnam-1862822490.html
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россия, вьетнам, ханой, хо ши мин, дмитрий чернышенко, владимир путин, в мире
Россия, Вьетнам, Ханой, Хо Ши Мин, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, В мире
Чернышенко наградил председателя комитета по делам мавзолея Хо Ши Мина

Чернышенко в Ханое вручил орден Дружбы председателю комитета по делам мавзолея Хо Ши Мина

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко вручает Орден Дружбы председателю Комитета по делам Мавзолея Хо Ши Мина генерал-майору Буй Хай Шону в Ханое
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко вручает Орден Дружбы председателю Комитета по делам Мавзолея Хо Ши Мина генерал-майору Буй Хай Шону в Ханое - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ХАНОЙ, 6 апр - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко вручил орден Дружбы исполняющему обязанности председателя госкомитета по делам Мавзолея президента Хо Ши Мина генерал-майору Буй Хай Шону, передает корреспондент РИА Новости.
Чернышенко вручил орден в столице Вьетнама Ханое. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 11 февраля, генерал-майора наградили за особые заслуги в развитии двусторонних связей в сфере науки, образования и здравоохранения, эффективную реализацию совместных научно-практических проектов, а также за весомый вклад в укрепление отношений дружбы и сотрудничества между народами России и Социалистической Республики Вьетнам.
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"На протяжении многих лет российские и вьетнамские ученые проводят совместные научно-практические работы на базе исследовательских центров наших стран, в том числе во вверенном вам, товарищ Буй Хай Шон, "Институте-69" при Государственном комитете по делам Мавзолея Хо Ши Мина. Для меня большая честь вручить вам от имени президента России Владимира Владимировича Путина орден Дружбы в знак признания вашего личного вклада в укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и Вьетнамом", - сказал Дмитрий Чернышенко.
Он также отметил, что высоко ценит доброе отношение к России, русскому языку и культуре, усилия по их популяризации и сохранении исторической памяти об особых отношениях между странами.
Он также подчеркнул особое значение того факта, что награждение происходит в год столетия визита в СССР лидера и основателя Социалистического Вьетнама Хо Ши Мина.
В ответном слове генерал Буй Хай Шон сердечно поблагодарил правительство России за оказанную ему высокую честь.
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"Это высокая оценка не только для меня лично, но и признание Российской Федерацией усилий многих поколений должностных лиц государственного комитета по делам мавзолея президента Хо Ши Мина", - сказал он.
Чернышенко начал рабочую поездку во Вьетнам с возложения венков к памятнику Павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина - первого президента Северного Вьетнама. Он также осмотрел мемориальный комплекс Хо Ши Мина, включая музей.
В ходе визита запланировано проведение ряда двусторонних встреч. Чернышенко посетит пленарную сессию российско-вьетнамской межправительственной комиссии, осмотрит стенды 32-й международной выставки Vietnam EXPO-2023, и посетит ханойский филиал Института русского языка имени А.С. Пушкина и факультет русского языка Ханойского университета, где встретится с преподавателями и учащимися.
Также в планах заместителя председателя правительства России оценить результаты исследований совместного Российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра. Мероприятия пройдут 6 и 7 апреля.
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