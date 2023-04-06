https://ria.ru/20230406/ochistka-1863597974.html

Пескоструйная очистка более 80 инженерных сооружений пройдет в Москве

Пескоструйная очистка более 80 инженерных сооружений пройдет в Москве - РИА Новости, 06.04.2023

Пескоструйная очистка более 80 инженерных сооружений пройдет в Москве

Пескоструйная очистка более 80 инженерных сооружений в столице пройдет до начала октября, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T20:09

2023-04-06T20:09

2023-04-06T20:09

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863592473_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_69b467ff1d98eb2f139629eb150d4dab.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пескоструйная очистка более 80 инженерных сооружений в столице пройдет до начала октября, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Отмечается, что перечень объектов ежегодно обновляется – он зависит от текущего состояния сооружений. Гранитные и каменные конструкции очищают каждый год, а металлические элементы – раз в пять лет. Уточняется, что пескоструйную очистку проводят в теплое время года – с апреля по октябрь – и только в дневное время.

https://ria.ru/20230119/ochistka-1847116988.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы