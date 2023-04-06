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Пескоструйная очистка более 80 инженерных сооружений пройдет в Москве
Пескоструйная очистка более 80 инженерных сооружений пройдет в Москве - РИА Новости, 06.04.2023
Пескоструйная очистка более 80 инженерных сооружений пройдет в Москве
Пескоструйная очистка более 80 инженерных сооружений в столице пройдет до начала октября, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T20:09
2023-04-06T20:09
2023-04-06T20:09
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пескоструйная очистка более 80 инженерных сооружений в столице пройдет до начала октября, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Отмечается, что перечень объектов ежегодно обновляется – он зависит от текущего состояния сооружений. Гранитные и каменные конструкции очищают каждый год, а металлические элементы – раз в пять лет. Уточняется, что пескоструйную очистку проводят в теплое время года – с апреля по октябрь – и только в дневное время.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пескоструйная очистка более 80 инженерных сооружений в столице пройдет до начала октября, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
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"До начала октября проведем пескоструйную очистку более 80 инженерных сооружений. Работы пройдут на мостах, набережных, в подземных пешеходных переходах и транспортных тоннелях. Среди них Нагатинский, Патриарший, Андреевский мосты, Котельническая набережная", - говорится в сообщении комплекса.
Отмечается, что перечень объектов ежегодно обновляется – он зависит от текущего состояния сооружений. Гранитные и каменные конструкции очищают каждый год, а металлические элементы – раз в пять лет.
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"С помощью пескоструйного аппарата с каменных и бетонных напольных покрытий, лестничных сходов, парапетов, гранитной облицовки, металлических и чугунных ограждений удаляются грязь, ржавчина, старая краска и налет. При необходимости проводится покраска и мелкий ремонт поверхностей", - говорится в публикации.
Уточняется, что пескоструйную очистку проводят в теплое время года – с апреля по октябрь – и только в дневное время.
Пескоструйную очистку более 200 сооружений провели в 2022 году в Москве