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День органов предварительного следствия МВД РФ

День органов предварительного следствия МВД РФ - РИА Новости, 06.04.2023

День органов предварительного следствия МВД РФ

6 апреля отмечают свой профессиональный праздник сотрудники органов предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T00:52

2023-04-06T00:52

2023-04-06T00:52

справки

россия

день органов предварительного следствия мвд рф

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6 апреля отмечают свой профессиональный праздник сотрудники органов предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ). Деятельность следственных органов в системе МВД России началась 6 апреля 1963 года, с выходом указа президиума Верховного Совета СССР "О предоставлении права производства предварительного следствия органам охраны общественного порядка". История их становления началась гораздо раньше официальной даты образования.Впервые в России идея создания следственного ведомства была реализована Петром I в начале XVIII века в ходе судебной реформы, одним из направлений которой стало разделение уголовного процесса на стадии предварительного расследования и судебного разбирательства. После смерти Петра I учрежденные им независимые следственные органы упразднили. До 1860 года расследованием преступлений занималась городская и земская полиция.Предварительное следствие заключалось в собирании доказательств, позволяющих установить и изобличить виновного. Указом императора Александра II от 20 июня (8 июня по старому стилю) 1860 года были учреждены должности судебных следователей, на которых возлагалось производство следствия по всем преступлениям, относящимся к ведению судов. За полицией оставалось расследование незначительных преступлений и проступков. После революции 1917 года прежний институт следователей был упразднен, функции следствия стали выполнять специальные комиссии при городских и районных советах. В 1918 году в России были образованы следственные комиссии окружных судов, которые возбуждали и прекращали уголовные дела, избирали и изменяли меру пресечения, выносили постановления о предании суду.В 1919 году практика коллегиального расследования была прекращена. Производство предварительного следствия было возложено на действовавших единолично следователей, которые состояли при революционных военных трибуналах, созданных годом ранее. В 1920 году были учреждены должности народных следователей, состоявших при советах народных судей, а также следователей по важнейшим делам при губернских отделах и Наркомате юстиции. Следователи руководили действиями розыскных аппаратов и могли проверять любой акт органа дознания. В мае 1922 года надзор за производством предварительного следствия был возложен на прокуратуру, в сентябре 1928 года следователи были переданы в ведение прокуроров.Но на практике большинство уголовных дел расследовалось милицией.Непосредственно перед Великой Отечественной войной (1941-1945) в уголовном розыске и отделах борьбы с хищениями социалистической собственности (БХСС) ведомственным приказом были созданы следственные аппараты. В послевоенный период по основной массе общеуголовных преступлений производилось дознание. Следователи оставались в органах прокуратуры, но фактически, по-прежнему, в более чем половине уголовных дел предварительное следствие осуществлялось органами милиции. В соответствии с Основами уголовного судопроизводства СССР и Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР 1960 года правом производства предварительного следствия наделялись только следователи органов прокуратуры и органов государственной безопасности. В результате вся нагрузка по предварительному расследованию преступлений легла на следователей прокуратуры, в производстве которых скопилось огромное количество уголовных дел. Поэтому в 1963 году право производства предварительного следствия было передано Министерству охраны общественного порядка СССР, позднее переименованному в МВД СССР. Первоначально комплектование следственного аппарата в МВД шло на базе дознания, а затем – органов прокуратуры. Это позволило в сравнительно короткий срок создать в системе МВД следственный аппарат, способный квалифицированно, на высоком профессиональном уровне расследовать преступления. Постепенно расширялся круг дел, подследственных следователям органов внутренних дел, за счет сокращения круга дел, отнесенных к подследственности следователей прокуратуры. В результате к 1990 году в производстве следователей органов внутренних дел находилось свыше 90% уголовных дел, а следователей прокуратуры – всего 9,1%. Серьезные испытания пришлись на следственный аппарат в 1990-х годах, когда преступность стала одним из основных дестабилизирующих факторов общественного развития, угрожающим процессам социально-экономических реформ. Начало XXI века было отмечено новым витком развития криминала: рейдерские захваты, незаконный оборот наркотиков, хищения и мошенничества в особо крупных размерах, незаконная банковская деятельность и др. В разные годы головное следственное подразделение ведомства существовало в формате Следственного управления, Главного следственного управления, Следственного комитета, а в 2011 году было преобразовано в Следственный департамент МВД России. Сегодня предварительное следствие в системе МВД России представляет собой централизованную структуру, включающую, наряду со Следственным департаментом, территориальные следственные подразделения, а также органы предварительного следствия на транспорте. Ежегодно силами свыше 45 тысяч работников органов предварительного следствия МВД РФ расследуется более полутора миллионов уголовных дел. Среди приоритетных направлений: расследование преступлений о хищениях бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов, противоправных деяний, совершенных в жилищно-коммунальном хозяйстве, финансово-кредитной сфере, сфере долевого строительства, в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексах, а также связанных с легализацией преступных доходов, незаконным оборотом оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Приоритетной задачей, стоящей перед следователями сегодня, является повышение уровня защищенности интересов личности, общества и государства от преступных посягательств, качества и объективности предварительного следствия.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день органов предварительного следствия мвд рф