https://ria.ru/20230406/moskva-1863388190.html
Ефимов: деревообрабатывающее производство создадут в Молжаниновском районе
Ефимов: деревообрабатывающее производство создадут в Молжаниновском районе - РИА Новости, 06.04.2023
Ефимов: деревообрабатывающее производство создадут в Молжаниновском районе
Москва выделила инвестору в рамках программы льготной аренды земельный участок для создания деревообрабатывающего производства, сообщила пресс-служба комплекса... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:10
2023-04-06T10:10
2023-04-06T10:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Москва выделила инвестору в рамках программы льготной аренды земельный участок для создания деревообрабатывающего производства, сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы со ссылкой на вице-мэра Владимира Ефимова.Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, инвестором выступает компания "Тепло Леса", производящая фанеру и теплоизоляционные материалы из древесноволокнистой плиты. Ввод новых мощностей позволит предприятию увеличить выпуск, создав дополнительно 85 новых рабочих мест."Тепло Леса" - уже 14-я компания, получившая землю в рамках действующей с марта прошлого года городской программы льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Москва выделила инвестору в рамках программы льготной аренды земельный участок для создания деревообрабатывающего производства, сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы со ссылкой на вице-мэра Владимира Ефимова.
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"Город заключил пятилетний договор аренды земельного участка площадью 0,7 гектара на Машкинском шоссе в Молжаниновском районе по ставке один рубль в год для реализации промышленного масштабного инвестпроекта (МаИП). Инвестиции в проект по созданию деревообрабатывающего производства составят около 260 миллионов рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, инвестором выступает компания "Тепло Леса", производящая фанеру и теплоизоляционные материалы из древесноволокнистой плиты. Ввод новых мощностей позволит предприятию увеличить выпуск, создав дополнительно 85 новых рабочих мест.
"Тепло Леса" - уже 14-я компания, получившая землю в рамках действующей с марта прошлого года городской программы льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год".