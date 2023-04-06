https://ria.ru/20230406/moskva-1863388190.html

Ефимов: деревообрабатывающее производство создадут в Молжаниновском районе

Ефимов: деревообрабатывающее производство создадут в Молжаниновском районе - РИА Новости, 06.04.2023

Ефимов: деревообрабатывающее производство создадут в Молжаниновском районе

Москва выделила инвестору в рамках программы льготной аренды земельный участок для создания деревообрабатывающего производства, сообщила пресс-служба комплекса... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T10:10

2023-04-06T10:10

2023-04-06T10:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Москва выделила инвестору в рамках программы льготной аренды земельный участок для создания деревообрабатывающего производства, сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы со ссылкой на вице-мэра Владимира Ефимова.Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, инвестором выступает компания "Тепло Леса", производящая фанеру и теплоизоляционные материалы из древесноволокнистой плиты. Ввод новых мощностей позволит предприятию увеличить выпуск, создав дополнительно 85 новых рабочих мест."Тепло Леса" - уже 14-я компания, получившая землю в рамках действующей с марта прошлого года городской программы льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год".

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)