Рейтинг@Mail.ru
Тульские полицейские получили ранения при проведении КТО в Ингушетии - РИА Новости, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/ingushetiya-1863549905.html
Тульские полицейские получили ранения при проведении КТО в Ингушетии
Тульские полицейские получили ранения при проведении КТО в Ингушетии - РИА Новости, 06.04.2023
Тульские полицейские получили ранения при проведении КТО в Ингушетии
Трое из числа раненых во время спецоперации в Ингушетии полицейских приехали в республику из Тульской области, еще двое – местные жители, сообщил в... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:44
2023-04-06T17:44
происшествия
тульская область
махмуд-али калиматов
малгобекский район
республика ингушетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
НАЛЬЧИК, 6 апр – РИА Новости. Трое из числа раненых во время спецоперации в Ингушетии полицейских приехали в республику из Тульской области, еще двое – местные жители, сообщил в Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов и пожелал им скорейшего выздоровления. Вечером в среду в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия, сообщал оперативный штаб региона. Три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести. Как отмечал источник, боевикам удалось скрыться, их поиски продолжаются. МВД Ингушетии объявило о денежном вознаграждении в 3 миллиона рублей за информацию о четырех разыскиваемых. "В ходе вооруженного столкновения с боевиками ранены трое сотрудников правоохранительных органов из Тульской области… и двое сотрудников правоохранительных органов из Ингушетии. Желаю им всем скорейшего выздоровления", - написал Калиматов, не уточнив данные о еще трех получивших ранения полицейских. Кроме того, он выразил соболезнования родным и близким двух погибших сотрудников правоохранительных органов из Тульской области - Максима Алехина и Максима Родионова, а также майора полиции Башира Хаутиева из Ингушетии.
тульская область
малгобекский район
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тульская область, махмуд-али калиматов, малгобекский район, республика ингушетия
Происшествия, Тульская область, Махмуд-Али Калиматов, Малгобекский район, Республика Ингушетия
Тульские полицейские получили ранения при проведении КТО в Ингушетии

Калиматов: трое тульских полицейских получили ранения при проведении КТО в Ингушетии

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 6 апр – РИА Новости. Трое из числа раненых во время спецоперации в Ингушетии полицейских приехали в республику из Тульской области, еще двое – местные жители, сообщил в Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов и пожелал им скорейшего выздоровления.
Вечером в среду в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия, сообщал оперативный штаб региона. Три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести. Как отмечал источник, боевикам удалось скрыться, их поиски продолжаются. МВД Ингушетии объявило о денежном вознаграждении в 3 миллиона рублей за информацию о четырех разыскиваемых.
"В ходе вооруженного столкновения с боевиками ранены трое сотрудников правоохранительных органов из Тульской области… и двое сотрудников правоохранительных органов из Ингушетии. Желаю им всем скорейшего выздоровления", - написал Калиматов, не уточнив данные о еще трех получивших ранения полицейских.
Кроме того, он выразил соболезнования родным и близким двух погибших сотрудников правоохранительных органов из Тульской области - Максима Алехина и Максима Родионова, а также майора полиции Башира Хаутиева из Ингушетии.
«
"Реалии сегодняшнего дня ставят перед нами новые задачи по противодействию политическому экстремизму, террористическим угрозам и другим проявлениям преступности, представляющим серьезную опасность для нашего общества. Для всех нас эти ребята останутся примером верности Отечеству и служебному долгу", - подчеркнул глава Ингушетии.
 
ПроисшествияТульская областьМахмуд-Али КалиматовМалгобекский районРеспублика Ингушетия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала