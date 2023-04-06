https://ria.ru/20230406/ingushetiya-1863549905.html

Тульские полицейские получили ранения при проведении КТО в Ингушетии

Тульские полицейские получили ранения при проведении КТО в Ингушетии - РИА Новости, 06.04.2023

Тульские полицейские получили ранения при проведении КТО в Ингушетии

Трое из числа раненых во время спецоперации в Ингушетии полицейских приехали в республику из Тульской области, еще двое – местные жители, сообщил в... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:44

2023-04-06T17:44

2023-04-06T17:44

происшествия

тульская область

махмуд-али калиматов

малгобекский район

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 6 апр – РИА Новости. Трое из числа раненых во время спецоперации в Ингушетии полицейских приехали в республику из Тульской области, еще двое – местные жители, сообщил в Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов и пожелал им скорейшего выздоровления. Вечером в среду в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия, сообщал оперативный штаб региона. Три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести. Как отмечал источник, боевикам удалось скрыться, их поиски продолжаются. МВД Ингушетии объявило о денежном вознаграждении в 3 миллиона рублей за информацию о четырех разыскиваемых. "В ходе вооруженного столкновения с боевиками ранены трое сотрудников правоохранительных органов из Тульской области… и двое сотрудников правоохранительных органов из Ингушетии. Желаю им всем скорейшего выздоровления", - написал Калиматов, не уточнив данные о еще трех получивших ранения полицейских. Кроме того, он выразил соболезнования родным и близким двух погибших сотрудников правоохранительных органов из Тульской области - Максима Алехина и Максима Родионова, а также майора полиции Башира Хаутиева из Ингушетии.

тульская область

малгобекский район

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тульская область, махмуд-али калиматов, малгобекский район, республика ингушетия