Тульские полицейские получили ранения при проведении КТО в Ингушетии
Калиматов: трое тульских полицейских получили ранения при проведении КТО в Ингушетии
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 6 апр – РИА Новости. Трое из числа раненых во время спецоперации в Ингушетии полицейских приехали в республику из Тульской области, еще двое – местные жители, сообщил в Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов и пожелал им скорейшего выздоровления.
Вечером в среду в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия, сообщал оперативный штаб региона. Три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести. Как отмечал источник, боевикам удалось скрыться, их поиски продолжаются. МВД Ингушетии объявило о денежном вознаграждении в 3 миллиона рублей за информацию о четырех разыскиваемых.
"В ходе вооруженного столкновения с боевиками ранены трое сотрудников правоохранительных органов из Тульской области… и двое сотрудников правоохранительных органов из Ингушетии. Желаю им всем скорейшего выздоровления", - написал Калиматов, не уточнив данные о еще трех получивших ранения полицейских.
Кроме того, он выразил соболезнования родным и близким двух погибших сотрудников правоохранительных органов из Тульской области - Максима Алехина и Максима Родионова, а также майора полиции Башира Хаутиева из Ингушетии.
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"Реалии сегодняшнего дня ставят перед нами новые задачи по противодействию политическому экстремизму, террористическим угрозам и другим проявлениям преступности, представляющим серьезную опасность для нашего общества. Для всех нас эти ребята останутся примером верности Отечеству и служебному долгу", - подчеркнул глава Ингушетии.