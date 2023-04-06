https://ria.ru/20230406/belorussiya-1863533412.html

Россия не даст Белоруссию в обиду, заявили в Кремле

Россия не даст Белоруссию в обиду, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.04.2023

Россия не даст Белоруссию в обиду, заявили в Кремле

Действия стран, соседствующих с Белоруссией, непредсказуемы, а сами они враждебны, поэтому Россия не может остаться в стороне, здесь нужны меры... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:56

2023-04-06T16:56

2023-04-06T16:56

союзное государство

безопасность

россия

белоруссия

дмитрий песков

союзное государство

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Действия стран, соседствующих с Белоруссией, непредсказуемы, а сами они враждебны, поэтому Россия не может остаться в стороне, здесь нужны меры предосторожности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230405/diplomatiya-1862861189.html

россия

белоруссия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, белоруссия, дмитрий песков, союзное государство