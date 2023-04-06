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Россия не даст Белоруссию в обиду, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.04.2023
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Союзное государство
 
16:56 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/belorussiya-1863533412.html
Россия не даст Белоруссию в обиду, заявили в Кремле
Россия не даст Белоруссию в обиду, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.04.2023
Россия не даст Белоруссию в обиду, заявили в Кремле
Действия стран, соседствующих с Белоруссией, непредсказуемы, а сами они враждебны, поэтому Россия не может остаться в стороне, здесь нужны меры... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:56
2023-04-06T16:56
союзное государство
безопасность
россия
белоруссия
дмитрий песков
союзное государство
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Действия стран, соседствующих с Белоруссией, непредсказуемы, а сами они враждебны, поэтому Россия не может остаться в стороне, здесь нужны меры предосторожности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230405/diplomatiya-1862861189.html
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безопасность, россия, белоруссия, дмитрий песков, союзное государство
Союзное государство, Безопасность, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, Союзное государство
Россия не даст Белоруссию в обиду, заявили в Кремле

Песков: Белоруссия окружена враждебными странами, Россия не даст ее в обиду

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Действия стран, соседствующих с Белоруссией, непредсказуемы, а сами они враждебны, поэтому Россия не может остаться в стороне, здесь нужны меры предосторожности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Белоруссия так же, как и мы, окружена странами, которые весьма враждебны. Поскольку мы Союзное государство, естественно, Россия не может дать Белоруссию в обиду. Действия соседей весьма и весьма непредсказуемы, недружественны, поэтому здесь, конечно, нужны меры предосторожности", - сказал Песков, комментируя вопрос о мерах безопасности Союзного государства.
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Союзное государствоБезопасностьРоссияБелоруссияДмитрий ПесковСоюзное государство
 
 
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