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В Донецке считают, что ВСУ потеряли в Артемовске до 20 тысяч военных - РИА Новости, 06.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 06.04.2023 (обновлено: 12:50 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/artemovsk-1863430784.html
В Донецке считают, что ВСУ потеряли в Артемовске до 20 тысяч военных
В Донецке считают, что ВСУ потеряли в Артемовске до 20 тысяч военных - РИА Новости, 06.04.2023
В Донецке считают, что ВСУ потеряли в Артемовске до 20 тысяч военных
Потери среди украинских военных в Артемовске составили уже от 15 до 20 тысяч человек убитыми, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:19
2023-04-06T12:50
специальная военная операция на украине
артемовск
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
ян гагин
россия
украина
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Потери среди украинских военных в Артемовске составили уже от 15 до 20 тысяч человек убитыми, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин."В Артемовске уже безвозвратно погребено и оставлено от 15 до 20 тысяч военнослужащих Украины", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230405/artemovsk-1863233001.html
артемовск
донецкая народная республика
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артемовск, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, ян гагин, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке считают, что ВСУ потеряли в Артемовске до 20 тысяч военных

Советник Пушилина Гагин оценил безвозвратные потери ВСУ в Артемовске в 20 тысяч военных

© AP Photo / LibkosАртемовск
Артемовск - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Libkos
Артемовск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Потери среди украинских военных в Артемовске составили уже от 15 до 20 тысяч человек убитыми, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
"В Артемовске уже безвозвратно погребено и оставлено от 15 до 20 тысяч военнослужащих Украины", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
Артемовск - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Зеленский назвал ситуацию в Артемовске очень-очень сложной
5 апреля, 15:34
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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