https://ria.ru/20230406/artemovsk-1863430784.html

В Донецке считают, что ВСУ потеряли в Артемовске до 20 тысяч военных

В Донецке считают, что ВСУ потеряли в Артемовске до 20 тысяч военных - РИА Новости, 06.04.2023

В Донецке считают, что ВСУ потеряли в Артемовске до 20 тысяч военных

Потери среди украинских военных в Артемовске составили уже от 15 до 20 тысяч человек убитыми, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T12:19

2023-04-06T12:19

2023-04-06T12:50

специальная военная операция на украине

артемовск

вооруженные силы украины

безопасность

донецкая народная республика

ян гагин

россия

украина

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Потери среди украинских военных в Артемовске составили уже от 15 до 20 тысяч человек убитыми, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин."В Артемовске уже безвозвратно погребено и оставлено от 15 до 20 тысяч военнослужащих Украины", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230405/artemovsk-1863233001.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

артемовск, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, ян гагин, россия, украина, ситуация в днр и лнр