https://ria.ru/20230406/artemovsk-1863430784.html
В Донецке считают, что ВСУ потеряли в Артемовске до 20 тысяч военных
В Донецке считают, что ВСУ потеряли в Артемовске до 20 тысяч военных - РИА Новости, 06.04.2023
В Донецке считают, что ВСУ потеряли в Артемовске до 20 тысяч военных
Потери среди украинских военных в Артемовске составили уже от 15 до 20 тысяч человек убитыми, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:19
2023-04-06T12:19
2023-04-06T12:50
специальная военная операция на украине
артемовск
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
ян гагин
россия
украина
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Потери среди украинских военных в Артемовске составили уже от 15 до 20 тысяч человек убитыми, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин."В Артемовске уже безвозвратно погребено и оставлено от 15 до 20 тысяч военнослужащих Украины", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230405/artemovsk-1863233001.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке считают, что ВСУ потеряли в Артемовске до 20 тысяч военных
Советник Пушилина Гагин оценил безвозвратные потери ВСУ в Артемовске в 20 тысяч военных