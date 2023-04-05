https://ria.ru/20230405/znamenitosti-1863143573.html

Умер звезда мексиканских телесериалов Андрес Гарсия

Умер звезда мексиканских телесериалов Андрес Гарсия - РИА Новости, 05.04.2023

Умер звезда мексиканских телесериалов Андрес Гарсия

В 81 год умер звезда мексиканских теленовелл Андрес Гарсия, пишет Deadline. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T13:52

2023-04-05T13:52

2023-04-05T14:25

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В 81 год умер звезда мексиканских теленовелл Андрес Гарсия, пишет Deadline. Причиной смерти стал цирроз печени. Портильо ухаживала за Гарсией в их доме в Акапулько. По ее словам, в воскресенье ее супругу сделали переливание крови. "Его тело было слишком слабым", — вспоминает вдова. Андрес Гарсия прославился благодаря сериалу "Chanoc". Он был одним из самых востребованных актеров в мексиканских телепроектах. Он в шоу "Близнецы", "Небесная Ана", "Палома", "Никто кроме тебя", "Мое имя — смелость", "Запретная женщина", "Со всей душой", "Привилегия любить" и многих других.

https://ria.ru/20230405/znamenitosti-1863135162.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, кино и сериалы