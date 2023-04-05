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Умер звезда мексиканских телесериалов Андрес Гарсия - РИА Новости, 05.04.2023
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Культура
 
13:52 05.04.2023 (обновлено: 14:25 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/znamenitosti-1863143573.html
Умер звезда мексиканских телесериалов Андрес Гарсия
Умер звезда мексиканских телесериалов Андрес Гарсия - РИА Новости, 05.04.2023
Умер звезда мексиканских телесериалов Андрес Гарсия
В 81 год умер звезда мексиканских теленовелл Андрес Гарсия, пишет Deadline. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T13:52
2023-04-05T14:25
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В 81 год умер звезда мексиканских теленовелл Андрес Гарсия, пишет Deadline. Причиной смерти стал цирроз печени. Портильо ухаживала за Гарсией в их доме в Акапулько. По ее словам, в воскресенье ее супругу сделали переливание крови. "Его тело было слишком слабым", — вспоминает вдова. Андрес Гарсия прославился благодаря сериалу "Chanoc". Он был одним из самых востребованных актеров в мексиканских телепроектах. Он в шоу "Близнецы", "Небесная Ана", "Палома", "Никто кроме тебя", "Мое имя — смелость", "Запретная женщина", "Со всей душой", "Привилегия любить" и многих других.
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новости культуры, знаменитости, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Кино и сериалы
Умер звезда мексиканских телесериалов Андрес Гарсия

Звезда мексиканских телесериалов Андрес Гарсия умер в 81 год

© Fotolia / JozsitoeroeЗажженные свечи
Зажженные свечи - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Fotolia / Jozsitoeroe
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В 81 год умер звезда мексиканских теленовелл Андрес Гарсия, пишет Deadline.
«
"Я была с ним, заботилась о нем и любила до его последнего вздоха", — говорит вдова актера Маргарита Портильо.
Причиной смерти стал цирроз печени. Портильо ухаживала за Гарсией в их доме в Акапулько. По ее словам, в воскресенье ее супругу сделали переливание крови. "Его тело было слишком слабым", — вспоминает вдова.
Андрес Гарсия прославился благодаря сериалу "Chanoc". Он был одним из самых востребованных актеров в мексиканских телепроектах. Он в шоу "Близнецы", "Небесная Ана", "Палома", "Никто кроме тебя", "Мое имя — смелость", "Запретная женщина", "Со всей душой", "Привилегия любить" и многих других.
Кадр из сериала M*A*S*H
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