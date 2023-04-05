https://ria.ru/20230405/yaponiya-1863067376.html

Япония выразила намерение развивать сотрудничество с НАТО

Япония выразила намерение развивать сотрудничество с НАТО - РИА Новости, 05.04.2023

Япония выразила намерение развивать сотрудничество с НАТО

Правительство Японии "в условиях, когда ситуация по безопасности в мире становится все более сложной", намерено продолжает развитие сотрудничества с НАТО и... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T06:33

2023-04-05T06:33

2023-04-05T10:12

в мире

финляндия

япония

россия

хирокадзу мацуно

пекка хаависто

энтони блинкен

нато

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ТОКИО, 5 апр — РИА Новости. Правительство Японии "в условиях, когда ситуация по безопасности в мире становится все более сложной", намерено продолжает развитие сотрудничества с НАТО и приветствует вступление Финляндии в альянс, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно. "В условиях, когда ситуация по безопасности в мире становится все более сложной, сотрудничество между странами, разделяющими общие принципы, является важным, как никогда раньше", — заявил генсек. Мацуно подчеркнул, что Токио "поддерживает решение" Финляндии по вступлению в НАТО и "приветствует усилия по завершению процесса присоединения". Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении Хельсинки к Североатлантическому договору, что означает завершение формальной процедуры присоединения страны к НАТО. Финляндия решила присоединиться к военному блоку в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции. Будапешт ратифицировал членство страны в блоке в конце марта, а Анкара — в начале апреля.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Москва внимательно проследит за происходящим в Финляндии после вступления в альянс, и исходя из этого примет необходимые меры.Представитель Кремля подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО не может не влиять на характер двусторонних отношений, поскольку Североатлантический альянс — враждебная структура для России.

https://ria.ru/20230405/nato-1863067153.html

https://ria.ru/20230404/nato-1863015675.html

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в мире, финляндия, япония, россия, хирокадзу мацуно, пекка хаависто, энтони блинкен, нато