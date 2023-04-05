https://ria.ru/20230405/yaponiya-1863067376.html
Япония выразила намерение развивать сотрудничество с НАТО
Япония выразила намерение развивать сотрудничество с НАТО - РИА Новости, 05.04.2023
Япония выразила намерение развивать сотрудничество с НАТО
Правительство Японии "в условиях, когда ситуация по безопасности в мире становится все более сложной", намерено продолжает развитие сотрудничества с НАТО и... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T06:33
2023-04-05T06:33
2023-04-05T10:12
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хирокадзу мацуно
пекка хаависто
энтони блинкен
нато
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ТОКИО, 5 апр — РИА Новости. Правительство Японии "в условиях, когда ситуация по безопасности в мире становится все более сложной", намерено продолжает развитие сотрудничества с НАТО и приветствует вступление Финляндии в альянс, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно. "В условиях, когда ситуация по безопасности в мире становится все более сложной, сотрудничество между странами, разделяющими общие принципы, является важным, как никогда раньше", — заявил генсек. Мацуно подчеркнул, что Токио "поддерживает решение" Финляндии по вступлению в НАТО и "приветствует усилия по завершению процесса присоединения". Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении Хельсинки к Североатлантическому договору, что означает завершение формальной процедуры присоединения страны к НАТО. Финляндия решила присоединиться к военному блоку в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции. Будапешт ратифицировал членство страны в блоке в конце марта, а Анкара — в начале апреля.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Москва внимательно проследит за происходящим в Финляндии после вступления в альянс, и исходя из этого примет необходимые меры.Представитель Кремля подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО не может не влиять на характер двусторонних отношений, поскольку Североатлантический альянс — враждебная структура для России.
https://ria.ru/20230405/nato-1863067153.html
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в мире, финляндия, япония, россия, хирокадзу мацуно, пекка хаависто, энтони блинкен, нато
В мире, Финляндия, Япония, Россия, Хирокадзу Мацуно, Пекка Хаависто, Энтони Блинкен, НАТО
Япония выразила намерение развивать сотрудничество с НАТО
Мацуно: Япония намерена сотрудничать с НАТО и приветствует вступление Финляндии в альянс
ТОКИО, 5 апр — РИА Новости. Правительство Японии "в условиях, когда ситуация по безопасности в мире становится все более сложной", намерено продолжает развитие сотрудничества с НАТО и приветствует вступление Финляндии в альянс, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.
"В условиях, когда ситуация по безопасности в мире становится все более сложной, сотрудничество между странами, разделяющими общие принципы, является важным, как никогда раньше", — заявил генсек.
В Китае оценили риски от вступления Финляндии в НАТО
Мацуно подчеркнул, что Токио
"поддерживает решение" Финляндии по вступлению в НАТО и "приветствует усилия по завершению процесса присоединения".
«
"В то время, когда международное сообщество находится на историческом перепутье, мы намерены продолжать развивать сотрудничество с НАТО для поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на букве закона", — добавил он.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто
во вторник передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении Хельсинки к Североатлантическому договору, что означает завершение формальной процедуры присоединения страны к НАТО.
Финляндия решила присоединиться к военному блоку в мае прошлого года на фоне событий на Украине
. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции. Будапешт ратифицировал членство страны в блоке в конце марта, а Анкара — в начале апреля.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Москва внимательно проследит за происходящим в Финляндии после вступления в альянс, и исходя из этого примет необходимые меры.
Представитель Кремля подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО не может не влиять на характер двусторонних отношений, поскольку Североатлантический альянс — враждебная структура для России.
Сенатор прокомментировал вступление Финляндии в НАТО