https://ria.ru/20230405/sotrudnichestvo-1863235900.html

Союзные депутаты обсудили сотрудничество Ярославской области и Белоруссии

Союзные депутаты обсудили сотрудничество Ярославской области и Белоруссии - РИА Новости, 05.04.2023

Союзные депутаты обсудили сотрудничество Ярославской области и Белоруссии

Депутаты Парламентского Собрания провели в среду в Ярославской области заседание комиссии по аграрным вопросам, в рамках которого обсуждались вопросы... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T16:03

2023-04-05T16:03

2023-04-05T18:47

парламентское собрание союза беларуси и россии

ярославская область

белоруссия

антон гетта

вячеслав володин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Депутаты Парламентского Собрания провели в среду в Ярославской области заседание комиссии по аграрным вопросам, в рамках которого обсуждались вопросы сотрудничества российского региона и Белоруссии, в частности, в сфере сельского хозяйства и потребительского рынка, передает корреспондент РИА Новости.Заседание прошло в здании правительства Ярославской области, в нем приняли участие руководство региона, представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, министерства сельского хозяйства РФ, а также Национальной академии наук Белоруссии.На встрече рассмотрели вопросы сотрудничества Ярославской области и Белоруссии, в частности, в сфере АПК и потребительского рынка, ход разработки новых программ Союзного государства в области промышленного садоводства и других отраслей сельского хозяйства.По словам члена комиссии Парламентского Собрания, зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции Антона Гетты, заседание прошло "замечательно и конструктивно"."Сегодня я в очередной раз убедился: нужно все государственные задачи, а в сельском хозяйстве – так и подавно, приземлять на конкретных территориях и смотреть, что необходимо сделать в первую очередь на земле. Нужно коллег из федеральных органов власти, которые участвуют в реализации программ Союзного государства, коллег из различных министерств, ведомств приглашать на различные предприятия в регионах, чтобы они объезжали и смотрели, что нужно в эти программы внести, чтобы оказать помощь в развитии как предприятиям, так и регионам. В целом очень полезно, когда коллеги приезжают в регионы, все это видят, смотрят. А дальше мы все это берем в работу", - подчеркнул Гетта в беседе с РИА Новости.Он отметил, что по итогам заседания "налажен "дружеский, непосредственный контакт", который в дальнейшем позволит сотрудничать без бюрократии.Еще одним важным пунктом заседания было рассмотрение вопроса, не связанного непосредственно с отраслевой деятельностью комиссии, но поставленного напрямую председателем Госдумы Вячеславом Володиным, который также является председателем Парламентского Собрания, добавил Гетта."Мы обсудили реализацию очень важной задачи – это сохранение, восстановление мемориалов, воинских захоронений на территории двух наших стран… Проговорили с коллегами, что конкретный перечень объектов в Ярославской области, которые требуют нашего внимания, с планом действий, мы разработаем и начнем эти памятники восстанавливать, и где нужно – ремонтировать", - заключил депутат.Союзные парламентарии ознакомились с работой ООО Тепличный комбинат "Ярославский", входящего в сеть группы компаний "Горкунов". "На примере данного комбината необходимо развивать другие белорусские и российские предприятия" - указал депутат.

https://ria.ru/20230405/len-1863235076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ярославская область, белоруссия, антон гетта, вячеслав володин