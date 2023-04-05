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Небензя назвал уход делегатов Запада во время речи Львовой-Беловой позором - РИА Новости, 05.04.2023
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20:55 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/pozor-1863331510.html
Небензя назвал уход делегатов Запада во время речи Львовой-Беловой позором
Небензя назвал уход делегатов Запада во время речи Львовой-Беловой позором - РИА Новости, 05.04.2023
Небензя назвал уход делегатов Запада во время речи Львовой-Беловой позором
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал позором выход западных дипломатов из зала, где проходило неформальное заседание СБ ООН с участием уполномоченной при... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T20:55
2023-04-05T20:55
в мире
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албания
василий небензя
мария львова-белова
оон
международный уголовный суд
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ООН, 5 апр – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал позором выход западных дипломатов из зала, где проходило неформальное заседание СБ ООН с участием уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Ранее Россия организовала встречу СБ ООН по теме "Дети и вооруженный конфликт: украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта". В ходе заседания Львова-Белова выступала несколько раз по видео-связи. В моменты, когда она брала слово, ряд западных дипломатов, в том числе представители Британии, США, Албании, Мальты выходили из зала. "Я видел, что те же делегации снова спешно "эвакуировались" из комнаты. Надеюсь, что это не была эвакуация по причине ЧС. В любом случае желаем им всего наилучшего и молимся за них", - сказал Небензя. "Но шутки в сторону. Эти делегации создали исторический случай для заседаний по "формуле Арриа". Мы считаем произошедшее сегодня полным позором с их стороны. Конечно, мы это запомним", - добавил он. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Украина не ратифицировала Римский статут МУС, но несмотря на это власти в Киеве нередко апеллируют к его прокурорам.
https://ria.ru/20230405/deti-1863310427.html
https://ria.ru/20230404/zakharova-1863031331.html
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в мире, россия, сша, албания, василий небензя, мария львова-белова, оон, международный уголовный суд, владимир путин
В мире, Россия, США, Албания, Василий Небензя, Мария Львова-Белова, ООН, Международный уголовный суд, Владимир Путин
Небензя назвал уход делегатов Запада во время речи Львовой-Беловой позором

Небензя назвал уход западных делегатов со встречи СБ во время речи Львовой-Беловой позором

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкМария Львова-Белова
Мария Львова-Белова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Мария Львова-Белова . Архивное фото
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ООН, 5 апр – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал позором выход западных дипломатов из зала, где проходило неформальное заседание СБ ООН с участием уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Ранее Россия организовала встречу СБ ООН по теме "Дети и вооруженный конфликт: украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта". В ходе заседания Львова-Белова выступала несколько раз по видео-связи. В моменты, когда она брала слово, ряд западных дипломатов, в том числе представители Британии, США, Албании, Мальты выходили из зала.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Небензя рассказал, как Киев отбирает детей у семей
Вчера, 19:01
"Я видел, что те же делегации снова спешно "эвакуировались" из комнаты. Надеюсь, что это не была эвакуация по причине ЧС. В любом случае желаем им всего наилучшего и молимся за них", - сказал Небензя.
"Но шутки в сторону. Эти делегации создали исторический случай для заседаний по "формуле Арриа". Мы считаем произошедшее сегодня полным позором с их стороны. Конечно, мы это запомним", - добавил он.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Украина не ратифицировала Римский статут МУС, но несмотря на это власти в Киеве нередко апеллируют к его прокурорам.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова посоветовала чиновникам ФРГ посмотреть выступление Львовой-Беловой
4 апреля, 21:21
 
В миреРоссияСШААлбанияВасилий НебензяМария Львова-БеловаООНМеждународный уголовный судВладимир Путин
 
 
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