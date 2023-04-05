https://ria.ru/20230405/pozor-1863331510.html

Небензя назвал уход делегатов Запада во время речи Львовой-Беловой позором

Небензя назвал уход делегатов Запада во время речи Львовой-Беловой позором - РИА Новости, 05.04.2023

Небензя назвал уход делегатов Запада во время речи Львовой-Беловой позором

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал позором выход западных дипломатов из зала, где проходило неформальное заседание СБ ООН с участием уполномоченной при... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T20:55

2023-04-05T20:55

2023-04-05T20:55

в мире

россия

сша

албания

василий небензя

мария львова-белова

оон

международный уголовный суд

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ООН, 5 апр – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал позором выход западных дипломатов из зала, где проходило неформальное заседание СБ ООН с участием уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Ранее Россия организовала встречу СБ ООН по теме "Дети и вооруженный конфликт: украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта". В ходе заседания Львова-Белова выступала несколько раз по видео-связи. В моменты, когда она брала слово, ряд западных дипломатов, в том числе представители Британии, США, Албании, Мальты выходили из зала. "Я видел, что те же делегации снова спешно "эвакуировались" из комнаты. Надеюсь, что это не была эвакуация по причине ЧС. В любом случае желаем им всего наилучшего и молимся за них", - сказал Небензя. "Но шутки в сторону. Эти делегации создали исторический случай для заседаний по "формуле Арриа". Мы считаем произошедшее сегодня полным позором с их стороны. Конечно, мы это запомним", - добавил он. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Украина не ратифицировала Римский статут МУС, но несмотря на это власти в Киеве нередко апеллируют к его прокурорам.

https://ria.ru/20230405/deti-1863310427.html

https://ria.ru/20230404/zakharova-1863031331.html

россия

сша

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в мире, россия, сша, албания, василий небензя, мария львова-белова, оон, международный уголовный суд, владимир путин