https://ria.ru/20230405/pozhar-1863325255.html

В одном из зданий Минобороны в Москве произошло задымление

В одном из зданий Минобороны в Москве произошло задымление - РИА Новости, 05.04.2023

В одном из зданий Минобороны в Москве произошло задымление

В одном из административных зданий Минобороны РФ в Москве обнаружено задымление помещения, пострадавших нет, идет проливка помещения, сообщили в среду в... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T20:14

2023-04-05T20:14

2023-04-05T20:36

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В одном из административных зданий Минобороны РФ в Москве обнаружено задымление помещения, пострадавших нет, идет проливка помещения, сообщили в среду в министерстве."Пятого апреля 2023 года, около 19.30, в одном из административных зданий Минобороны России в городе Москве дежурными службами обнаружено задымление помещения. Нештатной пожарной командой совместно с прибывшими на место происшествия расчетами МЧС очаг задымления был оперативно локализован", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "осуществляется проливка помещения, пострадавших нет".В ведомстве добавили, что причины произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20230126/pozhary-1847510640.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)