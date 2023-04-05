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В одном из зданий Минобороны в Москве произошло задымление - РИА Новости, 05.04.2023
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20:14 05.04.2023 (обновлено: 20:36 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/pozhar-1863325255.html
В одном из зданий Минобороны в Москве произошло задымление
В одном из зданий Минобороны в Москве произошло задымление - РИА Новости, 05.04.2023
В одном из зданий Минобороны в Москве произошло задымление
В одном из административных зданий Минобороны РФ в Москве обнаружено задымление помещения, пострадавших нет, идет проливка помещения, сообщили в среду в... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T20:14
2023-04-05T20:36
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В одном из административных зданий Минобороны РФ в Москве обнаружено задымление помещения, пострадавших нет, идет проливка помещения, сообщили в среду в министерстве."Пятого апреля 2023 года, около 19.30, в одном из административных зданий Минобороны России в городе Москве дежурными службами обнаружено задымление помещения. Нештатной пожарной командой совместно с прибывшими на место происшествия расчетами МЧС очаг задымления был оперативно локализован", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "осуществляется проливка помещения, пострадавших нет".В ведомстве добавили, что причины произошедшего устанавливаются.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В одном из зданий Минобороны в Москве произошло задымление

В здании Минобороны в Москве произошло задымление, пожар локализовали

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ возле здания Министерства обороны РФ на улице Знаменка, где произошел пожар
Сотрудники МЧС РФ возле здания Министерства обороны РФ на улице Знаменка, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники МЧС РФ возле здания Министерства обороны РФ на улице Знаменка, где произошел пожар
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В одном из административных зданий Минобороны РФ в Москве обнаружено задымление помещения, пострадавших нет, идет проливка помещения, сообщили в среду в министерстве.
"Пятого апреля 2023 года, около 19.30, в одном из административных зданий Минобороны России в городе Москве дежурными службами обнаружено задымление помещения. Нештатной пожарной командой совместно с прибывшими на место происшествия расчетами МЧС очаг задымления был оперативно локализован", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "осуществляется проливка помещения, пострадавших нет".
В ведомстве добавили, что причины произошедшего устанавливаются.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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