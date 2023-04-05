Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия будет и далее выступать одним из центров мировой политики - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 05.04.2023 (обновлено: 15:49 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/politika-1863233670.html
Путин: Россия будет и далее выступать одним из центров мировой политики
Путин: Россия будет и далее выступать одним из центров мировой политики - РИА Новости, 05.04.2023
Путин: Россия будет и далее выступать одним из центров мировой политики
Россия будет и далее выступать одним из центров мировой политики и поддерживать мировой баланс на основе конструктивной повестки, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:35
2023-04-05T15:49
политика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822778150_0:0:2827:1590_1920x0_80_0_0_5a907b9ccc96b0891a726473e6c59214.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия будет и далее выступать одним из центров мировой политики и поддерживать мировой баланс на основе конструктивной повестки, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот."Наша страна будет и далее выступать в качестве одного из суверенных и авторитетных центров мировой политики и выполнять исторически сложившуюся миссию по поддержанию глобального баланса и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечивающей возможности для развития на основе объединительной, конструктивной повестки дня", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230331/rossiya-1862189158.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822777958_0:0:2821:2117_1920x0_80_0_0_10b68cc26c3fc4550155f24983ffd6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин: Россия будет и далее выступать одним из центров мировой политики

Путин заявил, что Россия будет и далее выступать одним из центров мировой политики

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия будет и далее выступать одним из центров мировой политики и поддерживать мировой баланс на основе конструктивной повестки, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот.
"Наша страна будет и далее выступать в качестве одного из суверенных и авторитетных центров мировой политики и выполнять исторически сложившуюся миссию по поддержанию глобального баланса и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечивающей возможности для развития на основе объединительной, конструктивной повестки дня", - сказал Путин.
Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Россия рассчитывает, что Запад осознает бесперспективность конфронтации
31 марта, 15:14
 
ПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала