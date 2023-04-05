https://ria.ru/20230405/politika-1863233670.html
Путин: Россия будет и далее выступать одним из центров мировой политики
Путин: Россия будет и далее выступать одним из центров мировой политики - РИА Новости, 05.04.2023
Путин: Россия будет и далее выступать одним из центров мировой политики
Россия будет и далее выступать одним из центров мировой политики и поддерживать мировой баланс на основе конструктивной повестки, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:35
2023-04-05T15:35
2023-04-05T15:49
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия будет и далее выступать одним из центров мировой политики и поддерживать мировой баланс на основе конструктивной повестки, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот."Наша страна будет и далее выступать в качестве одного из суверенных и авторитетных центров мировой политики и выполнять исторически сложившуюся миссию по поддержанию глобального баланса и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечивающей возможности для развития на основе объединительной, конструктивной повестки дня", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230331/rossiya-1862189158.html
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин: Россия будет и далее выступать одним из центров мировой политики
Путин заявил, что Россия будет и далее выступать одним из центров мировой политики
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия будет и далее выступать одним из центров мировой политики и поддерживать мировой баланс на основе конструктивной повестки, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот.
"Наша страна будет и далее выступать в качестве одного из суверенных и авторитетных центров мировой политики и выполнять исторически сложившуюся миссию по поддержанию глобального баланса и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечивающей возможности для развития на основе объединительной, конструктивной повестки дня", - сказал Путин.
Россия рассчитывает, что Запад осознает бесперспективность конфронтации