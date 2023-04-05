https://ria.ru/20230405/politika-1863233670.html

Путин: Россия будет и далее выступать одним из центров мировой политики

Путин: Россия будет и далее выступать одним из центров мировой политики - РИА Новости, 05.04.2023

Путин: Россия будет и далее выступать одним из центров мировой политики

Россия будет и далее выступать одним из центров мировой политики и поддерживать мировой баланс на основе конструктивной повестки, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:35

2023-04-05T15:35

2023-04-05T15:49

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия будет и далее выступать одним из центров мировой политики и поддерживать мировой баланс на основе конструктивной повестки, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот."Наша страна будет и далее выступать в качестве одного из суверенных и авторитетных центров мировой политики и выполнять исторически сложившуюся миссию по поддержанию глобального баланса и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечивающей возможности для развития на основе объединительной, конструктивной повестки дня", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230331/rossiya-1862189158.html

россия

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2023

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политика, россия, владимир путин