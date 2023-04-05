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Иудеи всего мира отмечают Песах - РИА Новости, 05.04.2023
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Религия
 
00:01 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/pesakh-1863012450.html
Иудеи всего мира отмечают Песах
Иудеи всего мира отмечают Песах - РИА Новости, 05.04.2023
Иудеи всего мира отмечают Песах
Иудеи с заходом солнца 5 апреля встречают свой главный праздник – Песах. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T00:01
2023-04-05T00:01
религия
египет
красное море
федерация еврейских общин россии
пасха
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Иудеи с заходом солнца 5 апреля встречают свой главный праздник – Песах.Слово "песах" (пасха) имеет два значения: "прохождение мимо" и "переход". Двойственна и трактовка праздника. Помимо перехода израильтян во главе с Моисеем через Красное море, вспоминается еще одно событие. Оно предшествовало исходу из Египта.По ветхозаветному преданию, фараон упорно не дозволял израильскому народу уйти. И тогда в одну ночь Господь поразил первенца в каждой семье египтян. Еврейским же семьям перед этим было велено заколоть по ягненку, а его кровью помазать косяки своих дверей. Видя такой знак, ангел смерти проходил мимо домов иудеев. Только после гибели первенцев фараон разрешил евреям покинуть Египет.Кульминационный момент Песаха – вечерняя трапеза седер ("порядок"), которая проходит в первый вечер праздника. Она начинается после возвращения из синагоги: семья и гости собираются вокруг стола. Во время седера произносятся установленные правилами благословения, читаются молитвы и поются псалмы.Одно из обязательных условий – пригласить к участию в трапезе всех нуждающихся, а также тех, кто не может отметить праздник в кругу своей семьи.Иудеи отмечают Песах восемь дней. На протяжении всей недели в пищу не употребляются квасные продукты (хамец). Их необходимо сжечь или продать иноверцу. Посуду, использовавшуюся под хамец, можно употреблять только после специальной обработки в огне или кипящей воде.Единственный хлеб, разрешенный в пищу – это маца, пресные хлебцы из пшеничной муки. Порабощенные евреи питались ими в Египте и во время исхода."Она стала символом не только праздника Свободы, но в какой–то мере и самого еврейского народа. Если говорить о традиционной еврейской кухне, то она очень различается в соответствии с местностью, где та или иная община проживает. И лишь маца объединяет кухни каждой общины", – говорит президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.Процесс выпечки хлеба с момента замеса не должен превышать 18 минут. Муку разрешено использовать от одного из пяти злаков: пшеницы, ржи, ячменя, овса, полбы. Маца – напоминание о том, что евреи, получив разрешение уйти, в такой спешке покидали Египет, что испекли хлеб из еще не успевшего взойти теста.
https://ria.ru/20230404/khadzh-1862952789.html
https://ria.ru/20230214/sinagoga-1851983972.html
египет
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египет, красное море, федерация еврейских общин россии, пасха
Религия, Египет, Красное море, Федерация еврейских общин России, Пасха
Иудеи всего мира отмечают Песах

Иудеи по всему миру встречают Песах

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкРитуальная семейная трапеза во время праздника Песах
Ритуальная семейная трапеза во время праздника Песах - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Иудеи с заходом солнца 5 апреля встречают свой главный праздник – Песах.
Слово "песах" (пасха) имеет два значения: "прохождение мимо" и "переход". Двойственна и трактовка праздника. Помимо перехода израильтян во главе с Моисеем через Красное море, вспоминается еще одно событие. Оно предшествовало исходу из Египта.
По ветхозаветному преданию, фараон упорно не дозволял израильскому народу уйти. И тогда в одну ночь Господь поразил первенца в каждой семье египтян. Еврейским же семьям перед этим было велено заколоть по ягненку, а его кровью помазать косяки своих дверей. Видя такой знак, ангел смерти проходил мимо домов иудеев. Только после гибели первенцев фараон разрешил евреям покинуть Египет.
Кульминационный момент Песаха – вечерняя трапеза седер ("порядок"), которая проходит в первый вечер праздника. Она начинается после возвращения из синагоги: семья и гости собираются вокруг стола. Во время седера произносятся установленные правилами благословения, читаются молитвы и поются псалмы.
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Одно из обязательных условий – пригласить к участию в трапезе всех нуждающихся, а также тех, кто не может отметить праздник в кругу своей семьи.
Иудеи отмечают Песах восемь дней. На протяжении всей недели в пищу не употребляются квасные продукты (хамец). Их необходимо сжечь или продать иноверцу. Посуду, использовавшуюся под хамец, можно употреблять только после специальной обработки в огне или кипящей воде.
Единственный хлеб, разрешенный в пищу – это маца, пресные хлебцы из пшеничной муки. Порабощенные евреи питались ими в Египте и во время исхода.
"Она стала символом не только праздника Свободы, но в какой–то мере и самого еврейского народа. Если говорить о традиционной еврейской кухне, то она очень различается в соответствии с местностью, где та или иная община проживает. И лишь маца объединяет кухни каждой общины", – говорит президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.
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Процесс выпечки хлеба с момента замеса не должен превышать 18 минут. Муку разрешено использовать от одного из пяти злаков: пшеницы, ржи, ячменя, овса, полбы. Маца – напоминание о том, что евреи, получив разрешение уйти, в такой спешке покидали Египет, что испекли хлеб из еще не успевшего взойти теста.
 
РелигияЕгипетКрасное мореФедерация еврейских общин РоссииПасха
 
 
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