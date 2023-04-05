https://ria.ru/20230405/orlenok-1863142632.html

Педагоги "Орленка" расскажут о приобщении подростков к ЗОЖ

Педагоги "Орленка" расскажут о приобщении подростков к ЗОЖ - РИА Новости, 05.04.2023

Педагоги "Орленка" расскажут о приобщении подростков к ЗОЖ

Опытом работы в условиях временного детского коллектива поделятся с коллегами сотрудники Всероссийского центра "Орленок" в четверг, 7 апреля. Дискуссии пройдут... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T11:59

2023-04-05T11:59

2023-04-05T12:21

год педагога и наставника

социальный навигатор

общество

александр джеус

детские вопросы

орленок (детский центр)

россия

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Опытом работы в условиях временного детского коллектива поделятся с коллегами сотрудники Всероссийского центра "Орленок" в четверг, 7 апреля. Дискуссии пройдут в рамках работы "Педагогической лаборатории "Орленка", открытой в Год педагога и наставника. Они будут посвящены популяризации здорового образа жизни среди молодежи.Педагоги "Орленка" расскажут о реализации образовательных программ, направленных на пропаганду активного образа жизни, презентуют актуальные формы и методы работы с современными подростками, представят результаты опросов детей по программе "Основы здорового питания", созданной совместно с Роспотребнадзором. Также в онлайн-режиме состоится круглый стол на тему "Приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни: задачи, технологии, события".К диалогу приглашаются руководители и специалисты лагерного движения России, преподаватели учреждений дополнительного образования и общеобразовательных школ страны, представители вожатского сообщества.Спикерами круглого стола станут учёные и педагоги-практики, в их числе кандидат педагогических наук, заместитель директора ВДЦ "Орленок" по образовательной деятельности, управлению персоналом и связям с общественностью Людмила Спирина.В начале марта в рамках проекта "Педагогическая лаборатория "Орленка" спикеры обсудили роль наставника в школе и временном детском коллективе, этот эфир посмотрели более 15 тысяч человек.Всего в течение года в рамках педагогической лаборатории пройдет шесть встреч на темы: "Наставник – это помощник или мастер, ведущий за собой", "Твоим возможностям нет границ: опыт наставничества в сфере ЗОЖ и сопровождения детей с ОВЗ", "Познаем мир: образовательные и творческие проекты в детском лагере", "От идеи до события: организация и проведение тематических дней".Всероссийский детский центр "Орленок" — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11–16 лет. В течение года "Орленок" принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в Центре могут отдыхать три с половиной тысячи детей летом и полторы тысячи зимой.

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социальный навигатор, общество, александр джеус, детские вопросы, орленок (детский центр), россия