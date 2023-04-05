https://ria.ru/20230405/nastuplenie-1863142239.html

Рогов описал примерный сценарий контрнаступления ВСУ на Запорожском фронте

Рогов описал примерный сценарий контрнаступления ВСУ на Запорожском фронте - РИА Новости, 05.04.2023

Рогов описал примерный сценарий контрнаступления ВСУ на Запорожском фронте

Массированные артиллерийские обстрелы и атаки дронов-камикадзе со стороны украинских войск могут стать признаком начала контрнаступления Киева в Запорожской... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T11:59

2023-04-05T11:59

2023-04-05T11:59

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир рогов

запорожская область

запорожье

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Массированные артиллерийские обстрелы и атаки дронов-камикадзе со стороны украинских войск могут стать признаком начала контрнаступления Киева в Запорожской области, заявил в эфире радио "Комсомольская правда" глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее он заявил РИА Новости, что украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению в Запорожской области, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов. По его словам, украинские войска уже пытаются "прощупать слабые места" на линии обороны в Запорожской области и ведут так называемую разведку боем, активизировались и ДРГ. "Прощупывают путем интенсивных и прицельных обстрелов нашу реакцию, как быстро срабатывает ПВО и так далее", - рассказал он. Рогов также рассказал, что у Киева уже накоплено достаточно артиллерийских снарядов для начала контрнаступления, а помимо накопленной техники и живой силы на Запорожское направление доставлены большие объемы горюче-смазочных материалов. "Это говорит о том, что эта техника стоять не будет, она будет двигаться", - считает он. "Также косвенно подтверждает данный настрой режима Зеленского то, что сам город Запорожье, который сейчас находится в оккупации, его статус переведен из "города активных боевых действий" в "город возможных боевых действий". То есть они себя убеждают в том, что они отодвинут линию фронта и будут наступать", - добавил он. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что украинские войска активно готовятся к контрнаступлению, которое можно будет ожидать по окончании распутицы. По его оценке, планируется нанести несколько ударов. Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230403/naemniki-1862778545.html

https://ria.ru/20230331/kontrnastuplenie-1862275384.html

запорожская область

запорожье

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир рогов, запорожская область, запорожье, киев, вооруженные силы украины