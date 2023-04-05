https://ria.ru/20230405/nastuplenie-1863142239.html
Рогов описал примерный сценарий контрнаступления ВСУ на Запорожском фронте
Рогов описал примерный сценарий контрнаступления ВСУ на Запорожском фронте - РИА Новости, 05.04.2023
Рогов описал примерный сценарий контрнаступления ВСУ на Запорожском фронте
Массированные артиллерийские обстрелы и атаки дронов-камикадзе со стороны украинских войск могут стать признаком начала контрнаступления Киева в Запорожской... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:59
2023-04-05T11:59
2023-04-05T11:59
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир рогов
запорожская область
запорожье
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Массированные артиллерийские обстрелы и атаки дронов-камикадзе со стороны украинских войск могут стать признаком начала контрнаступления Киева в Запорожской области, заявил в эфире радио "Комсомольская правда" глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее он заявил РИА Новости, что украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению в Запорожской области, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов. По его словам, украинские войска уже пытаются "прощупать слабые места" на линии обороны в Запорожской области и ведут так называемую разведку боем, активизировались и ДРГ. "Прощупывают путем интенсивных и прицельных обстрелов нашу реакцию, как быстро срабатывает ПВО и так далее", - рассказал он. Рогов также рассказал, что у Киева уже накоплено достаточно артиллерийских снарядов для начала контрнаступления, а помимо накопленной техники и живой силы на Запорожское направление доставлены большие объемы горюче-смазочных материалов. "Это говорит о том, что эта техника стоять не будет, она будет двигаться", - считает он. "Также косвенно подтверждает данный настрой режима Зеленского то, что сам город Запорожье, который сейчас находится в оккупации, его статус переведен из "города активных боевых действий" в "город возможных боевых действий". То есть они себя убеждают в том, что они отодвинут линию фронта и будут наступать", - добавил он. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что украинские войска активно готовятся к контрнаступлению, которое можно будет ожидать по окончании распутицы. По его оценке, планируется нанести несколько ударов. Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230403/naemniki-1862778545.html
https://ria.ru/20230331/kontrnastuplenie-1862275384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир рогов, запорожская область, запорожье, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожье, Киев, Вооруженные силы Украины
Рогов описал примерный сценарий контрнаступления ВСУ на Запорожском фронте
Рогов: Киев может начать контрнаступление на Запорожском фронте с массированных обстрелов
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Массированные артиллерийские обстрелы и атаки дронов-камикадзе со стороны украинских войск могут стать признаком начала контрнаступления Киева в Запорожской области, заявил в эфире радио "Комсомольская правда
" глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее он заявил РИА Новости, что украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению в Запорожской области, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов.
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«
"Я думаю, подтверждением начала так называемого контрнаступа будут массированные обстрелы с применением управляемых снарядом и ракет из РСЗО типа HIMARS и так далее. После чего - удары дронами-камикадзе с технологией FPV - то есть управляемыми, точными. Затем уже только тогда включится бронетехника и пехота. Примерно такой сценарий. Но опять же военным виднее. Но те действия, которые происходят со стороны противника, подтверждают именно их намерения наступать", - сказал Рогов в среду в эфире радио "Комсомольская правда".
По его словам, украинские войска уже пытаются "прощупать слабые места" на линии обороны в Запорожской области и ведут так называемую разведку боем, активизировались и ДРГ. "Прощупывают путем интенсивных и прицельных обстрелов нашу реакцию, как быстро срабатывает ПВО и так далее", - рассказал он.
Рогов также рассказал, что у Киева уже накоплено достаточно артиллерийских снарядов для начала контрнаступления, а помимо накопленной техники и живой силы на Запорожское направление доставлены большие объемы горюче-смазочных материалов. "Это говорит о том, что эта техника стоять не будет, она будет двигаться", - считает он.
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"Также косвенно подтверждает данный настрой режима Зеленского то, что сам город Запорожье, который сейчас находится в оккупации, его статус переведен из "города активных боевых действий" в "город возможных боевых действий". То есть они себя убеждают в том, что они отодвинут линию фронта и будут наступать", - добавил он.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что украинские войска активно готовятся к контрнаступлению, которое можно будет ожидать по окончании распутицы. По его оценке, планируется нанести несколько ударов. Украинские и западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.