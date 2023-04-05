https://ria.ru/20230405/evakuatsiya-1863184283.html

ТЦ "Мега" в Химках эвакуировали из-за сообщения о минировании

ТЦ "Мега" в Химках эвакуировали из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 05.04.2023

ТЦ "Мега" в Химках эвакуировали из-за сообщения о минировании

Посетителей и персонал торгового центра "Мега" эвакуировали в подмосковных Химках после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T13:31

2023-04-05T13:31

2023-04-05T14:02

россия

химки

происшествия

ложные сообщения о минировании зданий

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Посетителей и персонал торгового центра "Мега" эвакуировали в подмосковных Химках после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Проведена эвакуация людей из торгового центра "Мега" в Химках из-за поступившей угрозы взрыва", - сказал собеседник агентства, не уточнив количество выведенных из здания людей. Позже он сообщил, что в ходе проверки "опасные предметы в торговом центре не обнаружены".Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20230318/preduprezhdenie-1858775214.html

россия

химки

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, химки, происшествия, ложные сообщения о минировании зданий