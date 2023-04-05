Рейтинг@Mail.ru
ТЦ "Мега" в Химках эвакуировали из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 05.04.2023 (обновлено: 14:02 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/evakuatsiya-1863184283.html
ТЦ "Мега" в Химках эвакуировали из-за сообщения о минировании
ТЦ "Мега" в Химках эвакуировали из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 05.04.2023
ТЦ "Мега" в Химках эвакуировали из-за сообщения о минировании
Посетителей и персонал торгового центра "Мега" эвакуировали в подмосковных Химках после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T13:31
2023-04-05T14:02
россия
химки
происшествия
ложные сообщения о минировании зданий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Посетителей и персонал торгового центра "Мега" эвакуировали в подмосковных Химках после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Проведена эвакуация людей из торгового центра "Мега" в Химках из-за поступившей угрозы взрыва", - сказал собеседник агентства, не уточнив количество выведенных из здания людей. Позже он сообщил, что в ходе проверки "опасные предметы в торговом центре не обнаружены".Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20230318/preduprezhdenie-1858775214.html
россия
химки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, химки, происшествия, ложные сообщения о минировании зданий
Россия, Химки, Происшествия, Ложные сообщения о минировании зданий
ТЦ "Мега" в Химках эвакуировали из-за сообщения о минировании

Торговый центр "Мега" в подмосковных Химках эвакуировали из-за сообщения о минировании

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Посетителей и персонал торгового центра "Мега" эвакуировали в подмосковных Химках после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Проведена эвакуация людей из торгового центра "Мега" в Химках из-за поступившей угрозы взрыва", - сказал собеседник агентства, не уточнив количество выведенных из здания людей.
Позже он сообщил, что в ходе проверки "опасные предметы в торговом центре не обнаружены".
Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Жителей Белгородской области предупредили о ложных звонках о минировании
18 марта, 12:19
 
РоссияХимкиПроисшествияЛожные сообщения о минировании зданий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала