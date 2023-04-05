https://ria.ru/20230405/artemovsk-1863233001.html

Зеленский назвал ситуацию в Артемовске очень-очень сложной

Зеленский назвал ситуацию в Артемовске очень-очень сложной - РИА Новости, 05.04.2023

Зеленский назвал ситуацию в Артемовске очень-очень сложной

Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Артемовске самая сложная в стране. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:34

2023-04-05T15:34

2023-04-05T15:34

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

украина

владимир зеленский

донецкая народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Артемовске самая сложная в стране. "Вы знаете, какая ситуация в Бахмуте (принятое на Украине наименование Артемовска. — Прим. ред.), самая сложная ситуация в стране именно там... Там очень-очень сложная ситуация", - сказал Зеленский во время совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Польше, ее транслировал всеукраинский телемарафон. Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Артемовск "юридически взят". Российский флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память" и флаг "Вагнера" водрузили над городской администрацией. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230405/artemovsk-1863221922.html

артемовск

украина

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, артемовск, украина, владимир зеленский, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр