https://ria.ru/20230405/artemovsk-1863233001.html
Зеленский назвал ситуацию в Артемовске очень-очень сложной
Зеленский назвал ситуацию в Артемовске очень-очень сложной - РИА Новости, 05.04.2023
Зеленский назвал ситуацию в Артемовске очень-очень сложной
Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Артемовске самая сложная в стране. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:34
2023-04-05T15:34
2023-04-05T15:34
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
владимир зеленский
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861833758_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_687e581fdb711b69c18ec4c6cd2b6767.jpg
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Артемовске самая сложная в стране. "Вы знаете, какая ситуация в Бахмуте (принятое на Украине наименование Артемовска. — Прим. ред.), самая сложная ситуация в стране именно там... Там очень-очень сложная ситуация", - сказал Зеленский во время совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Польше, ее транслировал всеукраинский телемарафон. Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Артемовск "юридически взят". Российский флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память" и флаг "Вагнера" водрузили над городской администрацией. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230405/artemovsk-1863221922.html
артемовск
украина
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861833758_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_156d8ef294a3d9eedd5a59cf641af38c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, украина, владимир зеленский, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Владимир Зеленский, Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский назвал ситуацию в Артемовске очень-очень сложной
Президент Украины Зеленский назвал ситуацию в Артемовске наиболее сложной в стране