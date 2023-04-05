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Зеленский назвал ситуацию в Артемовске очень-очень сложной - РИА Новости, 05.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/artemovsk-1863233001.html
Зеленский назвал ситуацию в Артемовске очень-очень сложной
Зеленский назвал ситуацию в Артемовске очень-очень сложной - РИА Новости, 05.04.2023
Зеленский назвал ситуацию в Артемовске очень-очень сложной
Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Артемовске самая сложная в стране. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:34
2023-04-05T15:34
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
владимир зеленский
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Артемовске самая сложная в стране. "Вы знаете, какая ситуация в Бахмуте (принятое на Украине наименование Артемовска. — Прим. ред.), самая сложная ситуация в стране именно там... Там очень-очень сложная ситуация", - сказал Зеленский во время совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Польше, ее транслировал всеукраинский телемарафон. Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Артемовск "юридически взят". Российский флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память" и флаг "Вагнера" водрузили над городской администрацией. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230405/artemovsk-1863221922.html
артемовск
украина
донецкая народная республика
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в мире, артемовск, украина, владимир зеленский, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Владимир Зеленский, Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский назвал ситуацию в Артемовске очень-очень сложной

Президент Украины Зеленский назвал ситуацию в Артемовске наиболее сложной в стране

© AP Photo / LibkosАртемовск
Артемовск - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Libkos
Артемовск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Артемовске самая сложная в стране.
"Вы знаете, какая ситуация в Бахмуте (принятое на Украине наименование Артемовска. — Прим. ред.), самая сложная ситуация в стране именно там... Там очень-очень сложная ситуация", - сказал Зеленский во время совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Польше, ее транслировал всеукраинский телемарафон.
Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Артемовск "юридически взят". Российский флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память" и флаг "Вагнера" водрузили над городской администрацией.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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Вчера, 15:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскУкраинаВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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