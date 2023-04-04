https://ria.ru/20230404/zakupki-1862924263.html

Андрей Воробьев попросил Путина разрешить единую закупку медрасходников

Андрей Воробьев попросил Путина разрешить единую закупку медрасходников - РИА Новости, 04.04.2023

Андрей Воробьев попросил Путина разрешить единую закупку медрасходников

Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил президента России Владимира Путина разрешить единую закупку медицинских расходных материалов для всех... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:10

2023-04-04T15:10

2023-04-04T15:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

владимир путин

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил президента России Владимира Путина разрешить единую закупку медицинских расходных материалов для всех учреждений области, таким образом в Подмосковье может появиться предприятие, которое будет производить все необходимые материалы. "И что мы просим. Мы просим сделать поправку, которая позволит объединить закупку, например, в Московской области 115 учреждений, каждый сам по себе покупает эту расходку. Если бы мы могли сделать тот самый офсет... то соответственно под это, у нас уже есть готовность бизнес, построено было бы высокотехнологичное предприятие, которое производило бы все это", - сказал Воробьев на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций. По его словам, если от президента прозвучит такое поручение, то сможет появиться предприятие, которое заместит американские и другие компании и все медицинские расходные материалы будут "собственные". Он добавил, что большинство производителей расходных материалов в медицине - зарубежные страны, среди которых есть как дружественные, так и недружественные.

https://ria.ru/20230331/medoborudovanie-1862187861.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, владимир путин