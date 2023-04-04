https://ria.ru/20230404/vospitanie-1862907528.html

Советники по воспитанию работают в школах 49 регионов

Советники по воспитанию работают в школах 49 регионов - РИА Новости, 04.04.2023

Советники по воспитанию работают в школах 49 регионов

Советники директоров школ по воспитанию работают уже в 49 регионах, эти субъекты готовы делиться опытом с другими, заявил директор Российского детско-юношеского РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:22

2023-04-04T14:22

2023-04-04T14:22

год педагога и наставника

сн_образование

социальный навигатор

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859154640_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3ed98f8fe5076c097f13a35fb33c1c03.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Советники директоров школ по воспитанию работают уже в 49 регионах, эти субъекты готовы делиться опытом с другими, заявил директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов. "Сейчас у нас советники работают в 49 субъектах, включая новые регионы нашей страны... Мы активно развиваем институт наставничества. Мы знаем, что сейчас регионы, которые уже активно вовлечены в реализацию проекта, готовы на постоянной основе делиться теми наработанными практиками, которые они уже активно, результативно и качественно применяют у себя на местах", - сказал он на пресс-конференции, посвященной реализации всероссийского конкурса "Навигаторы детства 3.0", в рамках которого формируется новый резерв будущих советников директоров школ по воспитанию. По словам Кудряшова, регионы, которые уже вовлечены в реализацию проекта, "готовы на постоянной основе делиться теми наработанными практиками, которые они уже активно, результативно и качественно применяют у себя на местах". Именно поэтому, по словам Кудряшова, за каждым новым регионом, который присоединяется к проекту, закреплен регион-наставник. Он также добавил, что Российский детско-юношеский центр занимается тем, чтобы должность советника по воспитанию "была важной и статусной". Заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев отметил и другую ценность проекта. По его словам, она состоит в том, что инициаторами выступили сами дети. "Вот уже третий год мы проводим замечательный конкурс, который инициирован самими ребятами. Прежде всего, для нас очень важно, что такого рода начинание инициируется школьниками, потому что только так можно создать то единство подходов, ту среду, в которой ребятам будет комфортно. Я, конечно, говорю о нашем замечательном конкурсе "Навигаторы детства", - сказал Бугаев. Директор Международного детского центра "Артек" Константин Федоренко заявил, в свою очередь, что в рамках проекта "Артек" подготовил за два месяца всех советников для школ новых регионов, а за два года - повысил квалификацию почти 12 тысяч классных руководителей - "педагогов, которые непосредственно в школах реализуют воспитательные процессы".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, социальный навигатор, общество