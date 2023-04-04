https://ria.ru/20230404/turtsiya-1862783325.html

Полевой госпиталь России в Турции помог пяти тысячам пациентов за неделю

Полевой госпиталь России в Турции помог пяти тысячам пациентов за неделю - РИА Новости, 04.04.2023

Полевой госпиталь России в Турции помог пяти тысячам пациентов за неделю

Более 5 тысяч пациентов принял полевой многопрофильный госпиталь Минздрава России в Турции за неделю, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T00:25

2023-04-04T00:25

2023-04-04T00:25

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Более 5 тысяч пациентов принял полевой многопрофильный госпиталь Минздрава России в Турции за неделю, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ. Многопрофильный мобильный госпиталь Минздрава России был развернут в Турции 20 марта для помощи пострадавшим в результате землетрясения. "Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, обеспечивающие оказание медицинской помощи пострадавшим при землетрясении в Турции, помогли турецким коллегам принять 5,2 тысячи пациентов за неделю", - говорится в сообщении. Более тысячи пациентов прошли лечение в стационаре, более 15 пациентов с хронической почечной недостаточностью получили необходимое количество процедур гемодиализа, отметили в пресс-службе. Всего с момента развертывания госпиталя в Турции российские специалисты оказали медицинскую помощь почти 9 тысячам пострадавшим при землетрясении, уточнили в Минздраве.

https://ria.ru/20230402/zemletryasenie-1862417406.html

https://ria.ru/20230327/vizit-1860905825.html

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в мире, турция, россия, алеппо, алексей кузнецов