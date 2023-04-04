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Полевой госпиталь России в Турции помог пяти тысячам пациентов за неделю - РИА Новости, 04.04.2023
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00:25 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/turtsiya-1862783325.html
Полевой госпиталь России в Турции помог пяти тысячам пациентов за неделю
Полевой госпиталь России в Турции помог пяти тысячам пациентов за неделю - РИА Новости, 04.04.2023
Полевой госпиталь России в Турции помог пяти тысячам пациентов за неделю
Более 5 тысяч пациентов принял полевой многопрофильный госпиталь Минздрава России в Турции за неделю, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T00:25
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Более 5 тысяч пациентов принял полевой многопрофильный госпиталь Минздрава России в Турции за неделю, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ. Многопрофильный мобильный госпиталь Минздрава России был развернут в Турции 20 марта для помощи пострадавшим в результате землетрясения. "Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, обеспечивающие оказание медицинской помощи пострадавшим при землетрясении в Турции, помогли турецким коллегам принять 5,2 тысячи пациентов за неделю", - говорится в сообщении. Более тысячи пациентов прошли лечение в стационаре, более 15 пациентов с хронической почечной недостаточностью получили необходимое количество процедур гемодиализа, отметили в пресс-службе. Всего с момента развертывания госпиталя в Турции российские специалисты оказали медицинскую помощь почти 9 тысячам пострадавшим при землетрясении, уточнили в Минздраве.
https://ria.ru/20230402/zemletryasenie-1862417406.html
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в мире, турция, россия, алеппо, алексей кузнецов
В мире, Турция, Россия, Алеппо, Алексей Кузнецов
Полевой госпиталь России в Турции помог пяти тысячам пациентов за неделю

Более пяти тысяч пациентов за неделю получили помощь в полевом госпитале России в Турции

© Sputnik / Сертач Каяр | Перейти в медиабанкЖители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города Адыямана
Жители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города Адыямана - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
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Жители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города Адыямана. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Более 5 тысяч пациентов принял полевой многопрофильный госпиталь Минздрава России в Турции за неделю, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
Многопрофильный мобильный госпиталь Минздрава России был развернут в Турции 20 марта для помощи пострадавшим в результате землетрясения.
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"Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, обеспечивающие оказание медицинской помощи пострадавшим при землетрясении в Турции, помогли турецким коллегам принять 5,2 тысячи пациентов за неделю", - говорится в сообщении.
Более тысячи пациентов прошли лечение в стационаре, более 15 пациентов с хронической почечной недостаточностью получили необходимое количество процедур гемодиализа, отметили в пресс-службе.
«
"Работа сотрудников Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и медицинских работников со стороны Турецкой Республики осуществляется круглосуточно. Напомню, что аналогичный многопрофильный госпиталь в данный момент развернут также в городе Алеппо Сирийской Арабской Республики", - сказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Всего с момента развертывания госпиталя в Турции российские специалисты оказали медицинскую помощь почти 9 тысячам пострадавшим при землетрясении, уточнили в Минздраве.
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