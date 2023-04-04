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Дети и пенсионеры из Астраханской области написали письма бойцам СВО - РИА Новости, 07.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:18 04.04.2023 (обновлено: 22:23 07.05.2023)
https://ria.ru/20230404/spetsoperatsiya-1870391171.html
Дети и пенсионеры из Астраханской области написали письма бойцам СВО
Дети и пенсионеры из Астраханской области написали письма бойцам СВО - РИА Новости, 07.05.2023
Дети и пенсионеры из Астраханской области написали письма бойцам СВО
Дети, пенсионеры и соцработники из Астраханской области написали письма для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, которые им передадут ко... РИА Новости, 07.05.2023
2023-04-04T22:18
2023-05-07T22:23
специальная военная операция на украине
надежные люди
общество
астраханская область
россия
наримановский район
владимир путин
день победы
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая - РИА Новости. Дети, пенсионеры и соцработники из Астраханской области написали письма для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, которые им передадут ко Дню Победы вместе с очередной партией гумантарного груза, сообщает астраханское отделение партии "Единая Россия". Мастер-класс "Письмо солдату" прошел в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Юность" Наримановского района. "Более пятидесяти трогательных писем в победном мае отправят на передовую вместе с привычным гуманитарным грузом для военнослужащих спецоперации и жителей Донбасса", - говорится в сообщении. Активисты рассказывают, что бойцы относятся к таким посланиям от земляков, словно к святыне: бережно свернутые треугольники читают вслух, передают друг другу и хранят в нагрудном кармане как память о малой родине. "Считаю, что таких акций должно быть как можно больше! Они развивают в людях самые лучшие качества: доброту, искренность, сострадание", - отметил председатель партийного проекта "Старшее поколение" в Астраханской области Сергей Кодюшев. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1870314619.html
астраханская область
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надежные люди, общество, астраханская область, россия, наримановский район, владимир путин, день победы
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Общество, Астраханская область, Россия, Наримановский район, Владимир Путин, День Победы
Дети и пенсионеры из Астраханской области написали письма бойцам СВО

Дети, пенсионеры и соцработники из Астраханской области написали письма бойцам СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России читают письма от детей на боевых позициях
Военнослужащие ВС России читают письма от детей на боевых позициях - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС России читают письма от детей на боевых позициях. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая - РИА Новости. Дети, пенсионеры и соцработники из Астраханской области написали письма для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, которые им передадут ко Дню Победы вместе с очередной партией гумантарного груза, сообщает астраханское отделение партии "Единая Россия".
Мастер-класс "Письмо солдату" прошел в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Юность" Наримановского района.
"Более пятидесяти трогательных писем в победном мае отправят на передовую вместе с привычным гуманитарным грузом для военнослужащих спецоперации и жителей Донбасса", - говорится в сообщении.
Активисты рассказывают, что бойцы относятся к таким посланиям от земляков, словно к святыне: бережно свернутые треугольники читают вслух, передают друг другу и хранят в нагрудном кармане как память о малой родине.
"Считаю, что таких акций должно быть как можно больше! Они развивают в людях самые лучшие качества: доброту, искренность, сострадание", - отметил председатель партийного проекта "Старшее поколение" в Астраханской области Сергей Кодюшев.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеНадежные людиОбществоАстраханская областьРоссияНаримановский районВладимир ПутинДень Победы
 
 
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