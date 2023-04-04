https://ria.ru/20230404/reznik-1862637089.html

Биография Ильи Резника

Биография Ильи Резника - РИА Новости, 04.04.2023

Биография Ильи Резника

Поэт-песенник, народный артист России Илья Рахмиэлевич Резник родился 4 апреля 1938 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T00:19

2023-04-04T00:19

2023-04-04T00:19

справки

илья резник

санкт-петербург

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Поэт-песенник, народный артист России Илья Рахмиэлевич Резник родился 4 апреля 1938 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1962 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств), мастерская Татьяны Сойниковой. В 1965-1972 годах работал артистом Театра имени В.Ф. Комиссаржевской.С 1967 по 1971 год писал тексты для музыкальных пародий известного эстрадного артиста Виктора Чистякова.Первая песня на стихи Резника "Золушка" (музыка Игоря Цветкова) прозвучала в 1969 году в исполнении Людмилы Сенчиной. Она принесла поэту всесоюзную популярность и решила его дальнейшую судьбу. В 1972 году Илья Резник ушел из театра и начал профессионально заниматься песенной поэзией. В 1975 году к Илье Резнику пришел первый международный успех. Ему была присуждена премия "Золотая лира" на конкурсе песни "Братиславская лира" (Чехословакия) за песню "Яблони в цвету" на музыку Евгения Мартынова в исполнении композитора.Песни на стихи Резника исполняли Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Ирина Понаровская, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров и другие известные певцы и коллективы. Среди композиторов, писавших музыку на его тексты, – Исаак Дунаевский, Марк Фрадкин, Юрий Саульский, Евгений Крылатов, Андрей Петров, Раймонд Паулс, Владимир Матецкий, Игорь Крутой и другие.Наиболее популярные произведения Ильи Резника – "Маэстро", "Паромщик", "Старинные часы", "Без тебя", "Вернисаж", "Еще не вечер", "Яблони в цвету".Резник – автор текстов песен к нескольким театральным постановкам – "Золушка", "Сказка о четырех близнецах", "Если бы небо было зеркалом".Он является автором либретто к опере-мистерии "Черная уздечка белой кобылицы" (музыка Юрия Шерлинга, Камерный еврейский музыкальный театр, 1979) и мюзиклу "Распутин" (1992).Его песни звучат более чем в 40 художественных фильмах.В кино Илья Резник дебютировал небольшой ролью в фильме "Приключения принца Флоризеля" (1979). Позже он снимался в эпизодических ролях в кинолентах "Пришла и говорю" (1985), "Московские красавицы" (1992), "Только раз..." (2002), "Бриллианты для Джульетты" (2005), "Карнавальная ночь-2, или 50 лет спустя" (2006), "Магомаев" (2019). В 1984 году Илья Резник совместно с композитором Раймондом Паулсом стал инициатором проведения ежегодных конкурсов молодых исполнителей в Юрмале (Латвия).В 1991 году поэт создал свой театр, первой премьерой которого был музыкальный спектакль "Игра в Распутина, или Ностальгия по России" в концертном зале "Россия". В 1992-1994 годах "Театр Ильи Резника" гастролировал в США.Илья Резник также разносторонний поэт и прозаик, автор лирических стихотворений, романсов, сонетов и поэм, стихов для детей. Первая книга Резника "Тяпа не хочет быть клоуном" вышла в Риге в 1969 году. В 2000 году Резник открыл собственное издательство "Библиотека Ильи Резника", где было издано свыше 20 его книг. Среди них – "Ностальгия по России", "Жизнь моя – карнавал!", "Король Артур", "Мужик", "Вот!", "Маэстро или почти все об Илье Резнике", "Алла Пугачева и другие", "Корова из Комарово", "Лесные сказки", "Салфетжио", "Молитвы", "Сага о датском пирожке", "Почему на синем небе золотые облака?", "Где служить?", "Загадки Красной Шапочки", "Бравобис! Или Высокая мода глазами детей", "Непоседа по имени Лука", "По дорожке круговой", "Разноцветный алфавит" и др. Резник – член Союза писателей Москвы, член Союза литераторов РФ. Народный артист РФ (2003).Награжден орденами Почета (1998), Дружбы (2013), "За заслуги перед Отечеством" IV (2008) и III степеней (2021). В 2018 году он был удостоен нагрудного знака министерства культуры РФ "За вклад в российскую культуру". Илья Резник также удостоен ряда общественных званий и наград.Резник женат третьим браком на директоре АНО "Музыкальный театр Ильи Резника" Ирине Романовой. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

санкт-петербург

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, илья резник, санкт-петербург