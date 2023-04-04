https://ria.ru/20230404/produkty-1862860371.html

Путин сравнил качество российской и западной сельхозпродукции

Путин сравнил качество российской и западной сельхозпродукции - РИА Новости, 04.04.2023

Путин сравнил качество российской и западной сельхозпродукции

Российская сельскохозяйственная продукция по качеству выше, чем любая западная, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T12:09

2023-04-04T12:09

2023-04-04T12:09

экономика

россия

владимир путин

евросоюз

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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Российская сельскохозяйственная продукция по качеству выше, чем любая западная, сообщил президент РФ Владимир Путин. В ходе общения с рабочими "Тулажелдормаш" Путин напомнил, что в 2014 году в ответ на санкции РФ приняла контрмеры, ограничив доступ на свой рынок сельхозпродукции западных стран, и в результате на освободившийся рынок со своей продукцией вышло отечественное сельское хозяйство. Он добавил, что еще с советских времен стандарты по продовольствию и нормы выше, чем в ЕС.

https://ria.ru/20230404/eksport-1862856765.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, евросоюз