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Путин сравнил качество российской и западной сельхозпродукции - РИА Новости, 04.04.2023
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12:09 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/produkty-1862860371.html
Путин сравнил качество российской и западной сельхозпродукции
Путин сравнил качество российской и западной сельхозпродукции - РИА Новости, 04.04.2023
Путин сравнил качество российской и западной сельхозпродукции
Российская сельскохозяйственная продукция по качеству выше, чем любая западная, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:09
2023-04-04T12:09
экономика
россия
владимир путин
евросоюз
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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Российская сельскохозяйственная продукция по качеству выше, чем любая западная, сообщил президент РФ Владимир Путин. В ходе общения с рабочими "Тулажелдормаш" Путин напомнил, что в 2014 году в ответ на санкции РФ приняла контрмеры, ограничив доступ на свой рынок сельхозпродукции западных стран, и в результате на освободившийся рынок со своей продукцией вышло отечественное сельское хозяйство. Он добавил, что еще с советских времен стандарты по продовольствию и нормы выше, чем в ЕС.
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экономика, россия, владимир путин, евросоюз
Экономика, Россия, Владимир Путин, Евросоюз
Путин сравнил качество российской и западной сельхозпродукции

Президент Путин: российская сельхозпродукция по качеству выше, чем любая западная

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКолосья ржи на поле
Колосья ржи на поле - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Российская сельскохозяйственная продукция по качеству выше, чем любая западная, сообщил президент РФ Владимир Путин.
В ходе общения с рабочими "Тулажелдормаш" Путин напомнил, что в 2014 году в ответ на санкции РФ приняла контрмеры, ограничив доступ на свой рынок сельхозпродукции западных стран, и в результате на освободившийся рынок со своей продукцией вышло отечественное сельское хозяйство.
«
"По качеству выше, я хочу это подчеркнуть, реально по качеству выше, чем любая западная продукция. Потому что у нас с самого начала, с первых шагов стали уделять особое внимание стандартам в области экологии и качества продуктов питания", - сказал глава государства.
Он добавил, что еще с советских времен стандарты по продовольствию и нормы выше, чем в ЕС.
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