https://ria.ru/20230404/produkty-1862860371.html
Путин сравнил качество российской и западной сельхозпродукции
Путин сравнил качество российской и западной сельхозпродукции - РИА Новости, 04.04.2023
Путин сравнил качество российской и западной сельхозпродукции
Российская сельскохозяйственная продукция по качеству выше, чем любая западная, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T12:09
2023-04-04T12:09
2023-04-04T12:09
экономика
россия
владимир путин
евросоюз
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ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Российская сельскохозяйственная продукция по качеству выше, чем любая западная, сообщил президент РФ Владимир Путин. В ходе общения с рабочими "Тулажелдормаш" Путин напомнил, что в 2014 году в ответ на санкции РФ приняла контрмеры, ограничив доступ на свой рынок сельхозпродукции западных стран, и в результате на освободившийся рынок со своей продукцией вышло отечественное сельское хозяйство. Он добавил, что еще с советских времен стандарты по продовольствию и нормы выше, чем в ЕС.
https://ria.ru/20230404/eksport-1862856765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, евросоюз
Экономика, Россия, Владимир Путин, Евросоюз
Путин сравнил качество российской и западной сельхозпродукции
Президент Путин: российская сельхозпродукция по качеству выше, чем любая западная
ТУЛА, 4 апр - РИА Новости. Российская сельскохозяйственная продукция по качеству выше, чем любая западная, сообщил президент РФ Владимир Путин.
В ходе общения с рабочими "Тулажелдормаш" Путин напомнил, что в 2014 году в ответ на санкции РФ приняла контрмеры, ограничив доступ на свой рынок сельхозпродукции западных стран, и в результате на освободившийся рынок со своей продукцией вышло отечественное сельское хозяйство.
«
"По качеству выше, я хочу это подчеркнуть, реально по качеству выше, чем любая западная продукция. Потому что у нас с самого начала, с первых шагов стали уделять особое внимание стандартам в области экологии и качества продуктов питания", - сказал глава государства.
Он добавил, что еще с советских времен стандарты по продовольствию и нормы выше, чем в ЕС
.
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