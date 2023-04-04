https://ria.ru/20230404/pogoda-1862804156.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 04.04.2023

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, небольшие дожди и до плюс 14 градусов ожидают жителей столицы во вторник, также в утренние часы возможны очаги... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T08:22

2023-04-04T08:22

2023-04-04T08:22

общество

москва

михаил леус

центр "фобос"

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, небольшие дожди и до плюс 14 градусов ожидают жителей столицы во вторник, также в утренние часы возможны очаги туманов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление постепенно будет расти, к вечеру барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

https://ria.ru/20230403/pogoda-1862639938.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус, центр "фобос"