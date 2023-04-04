https://ria.ru/20230404/pogoda-1862804156.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 04.04.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, небольшие дожди и до плюс 14 градусов ожидают жителей столицы во вторник, также в утренние часы возможны очаги... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T08:22
2023-04-04T08:22
2023-04-04T08:22
общество
москва
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, небольшие дожди и до плюс 14 градусов ожидают жителей столицы во вторник, также в утренние часы возможны очаги туманов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление постепенно будет расти, к вечеру барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
https://ria.ru/20230403/pogoda-1862639938.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Синоптик Леус: облачно, небольшие дожди и до 14 градусов ожидается в Москве во вторник
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, небольшие дожди и до плюс 14 градусов ожидают жителей столицы во вторник, также в утренние часы возможны очаги туманов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
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"В Москве и окрестностях ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. В первой половине дня в отдельных районах возможны очаги туманов. Днем в столице - плюс 12-14 градусов, по области - от 10 до 15 градусов тепла", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление постепенно будет расти, к вечеру барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
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