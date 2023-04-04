https://ria.ru/20230404/podmoskove-1862981913.html
Горячая линия по вопросам военной службы по контракту открыта в Подмосковье
Горячая линия по вопросам военной службы по контракту открыта в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2023
Горячая линия по вопросам военной службы по контракту открыта в Подмосковье
Горячая линия для жителей, которые хотят служить по контракту, заработала в Московской области, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T17:23
2023-04-04T17:23
2023-04-04T17:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Горячая линия для жителей, которые хотят служить по контракту, заработала в Московской области, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона."В Подмосковье открыта горячая линия для тех, кто хочет заключить контракт на военную службу. По телефону 117 можно узнать всю необходимую информацию о заключении контракта, выплатах, льготах, а также о мерах соцподдержки военнослужащих", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Надежды Куртяник.Линия 117 работает с 8:00 до 20:00 ежедневно.Также жители Подмосковья могут получить всю актуальную информацию о мерах поддержки военнослужащих на региональном портале госуслуг.
https://ria.ru/20230329/podderzhka-1861596489.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Горячая линия для жителей, которые хотят служить по контракту, заработала в Московской области, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
"В Подмосковье открыта горячая линия для тех, кто хочет заключить контракт на военную службу. По телефону 117 можно узнать всю необходимую информацию о заключении контракта, выплатах, льготах, а также о мерах соцподдержки военнослужащих", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Надежды Куртяник.
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Линия 117 работает с 8:00 до 20:00 ежедневно.
Также жители Подмосковья
могут получить всю актуальную информацию о мерах поддержки военнослужащих на региональном портале госуслуг
.