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Горячая линия по вопросам военной службы по контракту открыта в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2023
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Новости Подмосковья
 
17:23 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/podmoskove-1862981913.html
Горячая линия по вопросам военной службы по контракту открыта в Подмосковье
Горячая линия по вопросам военной службы по контракту открыта в Подмосковье - РИА Новости, 04.04.2023
Горячая линия по вопросам военной службы по контракту открыта в Подмосковье
Горячая линия для жителей, которые хотят служить по контракту, заработала в Московской области, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T17:23
2023-04-04T17:23
новости подмосковья
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Горячая линия для жителей, которые хотят служить по контракту, заработала в Московской области, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона."В Подмосковье открыта горячая линия для тех, кто хочет заключить контракт на военную службу. По телефону 117 можно узнать всю необходимую информацию о заключении контракта, выплатах, льготах, а также о мерах соцподдержки военнослужащих", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Надежды Куртяник.Линия 117 работает с 8:00 до 20:00 ежедневно.Также жители Подмосковья могут получить всю актуальную информацию о мерах поддержки военнослужащих на региональном портале госуслуг.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Горячая линия по вопросам военной службы по контракту открыта в Подмосковье

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Горячая линия для жителей, которые хотят служить по контракту, заработала в Московской области, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
"В Подмосковье открыта горячая линия для тех, кто хочет заключить контракт на военную службу. По телефону 117 можно узнать всю необходимую информацию о заключении контракта, выплатах, льготах, а также о мерах соцподдержки военнослужащих", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Надежды Куртяник.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время оперативного совещания с руководителями правоохранительных органов региона - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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Линия 117 работает с 8:00 до 20:00 ежедневно.
Также жители Подмосковья могут получить всю актуальную информацию о мерах поддержки военнослужащих на региональном портале госуслуг.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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