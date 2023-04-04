https://ria.ru/20230404/orden-1863000812.html
Директора Фонда Андрея Первозванного наградили государственным орденом
Директора Фонда Андрея Первозванного наградили государственным орденом - РИА Новости, 04.04.2023
Директора Фонда Андрея Первозванного наградили государственным орденом
Президент РФ Владимир Путин наградил директора Фонда Андрея Первозванного Владимира Бушуева медалью ордена "За заслуги перед Отечеством", соответствующий... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T19:25
2023-04-04T19:25
2023-04-04T19:25
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фонд андрея первозванного
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил директора Фонда Андрея Первозванного Владимира Бушуева медалью ордена "За заслуги перед Отечеством", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительную и общественную деятельность наградить Бушуева Владимира Викторовича – директора Международного общественного фонда духовно-нравственного возрождения современного общества "Фонд апостола Андрея Первозванного" медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени", - говорится в указе президента. Также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени наградили настоятельницу Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря Урюпинской епархии РПЦ игуменью Георгию (Галину Боровик). Секретаря Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви протоиерея Сергия (Сергея Куксевича) наградили орденом Почета. Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.
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Религия, Справки, Россия, Иерусалим, Владимир Путин, Москва, Фонд Андрея Первозванного, Русская православная церковь