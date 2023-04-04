https://ria.ru/20230404/odinochestvo-1863014177.html

Вице-спикер Госдумы заявил об эпидемии одиночества в Москве

Вице-спикер Госдумы заявил об эпидемии одиночества в Москве - РИА Новости, 04.04.2023

Вице-спикер Госдумы заявил об эпидемии одиночества в Москве

Нужно поднимать вопрос создания семейных пространств в российских городах, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пояснив важность этой темы ситуацией в... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T19:21

2023-04-04T19:21

2023-04-04T19:21

общество

москва

борис чернышов (депутат)

госдума рф

россия

психология

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Нужно поднимать вопрос создания семейных пространств в российских городах, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пояснив важность этой темы ситуацией в Москве, которую, по его словам, "настигла эпидемия одиночества". "В Москве нас настигла эпидемия одиночества: одинокие люди, разводы, несерьёзная продолжительность семейной жизни", - заявил он в ГД в ходе заседания рабочей группы по реализации госполитики по сохранению культурных ценностей детей и молодежи. Для изменения этой ситуации он призвал "наконец-то поднять вопрос о создании пространства" для семей в российских городах. По словам Чернышова, нужно также по-другому выстраивать и развивать образ учителя, женский образ. "Самый святой образ, который есть в нашей стране", - отметил он.

https://ria.ru/20230218/depressiya-1852667757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, москва, борис чернышов (депутат), госдума рф, россия, психология