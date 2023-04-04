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Вице-спикер Госдумы заявил об эпидемии одиночества в Москве - РИА Новости, 04.04.2023
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19:21 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/odinochestvo-1863014177.html
Вице-спикер Госдумы заявил об эпидемии одиночества в Москве
Вице-спикер Госдумы заявил об эпидемии одиночества в Москве - РИА Новости, 04.04.2023
Вице-спикер Госдумы заявил об эпидемии одиночества в Москве
Нужно поднимать вопрос создания семейных пространств в российских городах, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пояснив важность этой темы ситуацией в... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T19:21
2023-04-04T19:21
общество
москва
борис чернышов (депутат)
госдума рф
россия
психология
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Нужно поднимать вопрос создания семейных пространств в российских городах, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пояснив важность этой темы ситуацией в Москве, которую, по его словам, "настигла эпидемия одиночества". "В Москве нас настигла эпидемия одиночества: одинокие люди, разводы, несерьёзная продолжительность семейной жизни", - заявил он в ГД в ходе заседания рабочей группы по реализации госполитики по сохранению культурных ценностей детей и молодежи. Для изменения этой ситуации он призвал "наконец-то поднять вопрос о создании пространства" для семей в российских городах. По словам Чернышова, нужно также по-другому выстраивать и развивать образ учителя, женский образ. "Самый святой образ, который есть в нашей стране", - отметил он.
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общество, москва, борис чернышов (депутат), госдума рф, россия, психология
Общество, Москва, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Россия, Психология
Вице-спикер Госдумы заявил об эпидемии одиночества в Москве

Вице-спикер Госдумы Чернышов заявил, что людей в Москве настигла эпидемия одиночества

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкБорис Чернышов
Борис Чернышов - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Борис Чернышов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Нужно поднимать вопрос создания семейных пространств в российских городах, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пояснив важность этой темы ситуацией в Москве, которую, по его словам, "настигла эпидемия одиночества".
"В Москве нас настигла эпидемия одиночества: одинокие люди, разводы, несерьёзная продолжительность семейной жизни", - заявил он в ГД в ходе заседания рабочей группы по реализации госполитики по сохранению культурных ценностей детей и молодежи. Для изменения этой ситуации он призвал "наконец-то поднять вопрос о создании пространства" для семей в российских городах.
По словам Чернышова, нужно также по-другому выстраивать и развивать образ учителя, женский образ. "Самый святой образ, который есть в нашей стране", - отметил он.
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