https://ria.ru/20230404/obstrel-1863015512.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 04.04.2023

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска за 15 минут дважды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив девять снарядов калибром 155 и 122 миллиметра, сообщили в представительстве... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T19:37

2023-04-04T19:37

2023-04-04T19:37

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут дважды обстреляли Петровский район Донецка, выпустив девять снарядов калибром 155 и 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.40 - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 18.55 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк