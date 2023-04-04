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Украинские военные обстреляли Никольское и Донецк - РИА Новости, 04.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:23 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/obstrel-1862959334.html
Украинские военные обстреляли Никольское и Донецк
Украинские военные обстреляли Никольское и Донецк - РИА Новости, 04.04.2023
Украинские военные обстреляли Никольское и Донецк
Украинские войска в общей сложности выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Никольское и Киевскому району Донецка,... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:23
2023-04-04T16:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
киев
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска в общей сложности выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Никольское и Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 12.30 – населенный пункт Богоявленка – населенный пункт Никольское: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 16.05 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, киев, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, НАТО, СЦКК
Украинские военные обстреляли Никольское и Донецк

СЦКК ДНР: украинские военные выпустили девять натовских снарядов по Никольскому и Донецку

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска в общей сложности выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Никольское и Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 12.30 – населенный пункт Богоявленка – населенный пункт Никольское: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 16.05 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаКиевНАТОСЦКК
 
 
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