https://ria.ru/20230404/obstrel-1862959334.html

Украинские военные обстреляли Никольское и Донецк

Украинские военные обстреляли Никольское и Донецк - РИА Новости, 04.04.2023

Украинские военные обстреляли Никольское и Донецк

Украинские войска в общей сложности выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Никольское и Киевскому району Донецка,... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T16:23

2023-04-04T16:23

2023-04-04T16:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

киев

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска в общей сложности выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Никольское и Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 12.30 – населенный пункт Богоявленка – населенный пункт Никольское: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 16.05 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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в мире, донецк, донецкая народная республика, киев, нато, сцкк