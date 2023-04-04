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Йеллен отреагировала на решение членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу
Йеллен отреагировала на решение членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу - РИА Новости, 04.04.2023
Йеллен отреагировала на решение членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу
Министр финансов США Джанет Йеллен назвала "вызывающим сожаление" решение ряда членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу, однако также затруднилась оценить его влияние... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T00:01
2023-04-04T00:01
2023-04-04T10:38
экономика
цены на нефть
сша
джанет йеллен
опек
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен назвала "вызывающим сожаление" решение ряда членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу, однако также затруднилась оценить его влияние на нефтяные цены, передает Рейтер. "Я думаю, что решение, принятое ОПЕК, вызывает сожаление. Я пока не уверена, какое будет влияние на цену", — цитирует издание слова главы Минфина. По словам Йеллен, необходимо более продолжительное время для того, чтобы "реально оценить" действия ОПЕК+.
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экономика, цены на нефть, сша, джанет йеллен, опек
Экономика, Цены на нефть, США, Джанет Йеллен, ОПЕК
Йеллен отреагировала на решение членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу
Йеллен заявила, что решение членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу вызывает сожаление
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен назвала "вызывающим сожаление" решение ряда членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу, однако также затруднилась оценить его влияние на нефтяные цены, передает Рейтер.
"Я думаю, что решение, принятое ОПЕК, вызывает сожаление. Я пока не уверена, какое будет влияние на цену", — цитирует издание слова главы Минфина.
По словам Йеллен, необходимо более продолжительное время для того, чтобы "реально оценить" действия ОПЕК+.
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