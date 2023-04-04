https://ria.ru/20230404/neftedobycha-1862782269.html

Йеллен отреагировала на решение членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу

Йеллен отреагировала на решение членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу - РИА Новости, 04.04.2023

Йеллен отреагировала на решение членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала "вызывающим сожаление" решение ряда членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу, однако также затруднилась оценить его влияние... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T00:01

2023-04-04T00:01

2023-04-04T10:38

экономика

цены на нефть

сша

джанет йеллен

опек

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен назвала "вызывающим сожаление" решение ряда членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу, однако также затруднилась оценить его влияние на нефтяные цены, передает Рейтер. "Я думаю, что решение, принятое ОПЕК, вызывает сожаление. Я пока не уверена, какое будет влияние на цену", — цитирует издание слова главы Минфина. По словам Йеллен, необходимо более продолжительное время для того, чтобы "реально оценить" действия ОПЕК+.

https://ria.ru/20230403/rezervy-1862779077.html

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экономика, цены на нефть, сша, джанет йеллен, опек