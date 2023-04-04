https://ria.ru/20230404/mitropolit-1863018959.html

Митрополит Онуфрий обратился к протестующим против УПЦ

Митрополит Онуфрий обратился к протестующим против УПЦ - РИА Новости, 04.04.2023

Митрополит Онуфрий обратился к протестующим против УПЦ

Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий призвал протестующих, которые собрались у... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T20:02

2023-04-04T20:02

2023-04-04T20:02

религия

украина

киев

россия

ситуация вокруг упц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862883497_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_be35ab3cbe67a873de17b918fe51dbaa.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий призвал протестующих, которые собрались у Киево-Печерской лавры, прекратить провокации и богохульство. "Тем людям, которые протестуют против нас, которые пляшут, поют на месте, которое орошено слезами, кровью, потом подвижников наших, хочу сказать, чтобы они не делали так. Пусть вспомнят, что они будут перед Богом отвечать за свою жизнь и свои поступки. Не надо богохульствовать, не надо оскорблять святыню своим непристойным поведением. Пусть Господь поможет им, пусть они покаются и спасутся", - сказал Онуфрий в видео-комментарии корреспонденту Союза православных журналистов. Ранее во вторник руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической УПЦ владыка Климент призвал верующих к круглосуточной всеукраинской молитве. Митрополит Онуфрий прибыл в Киево-Печерскую лавру, чтобы благословить всех верующих, которые за нее молятся. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230404/lavra-1862965370.html

https://ria.ru/20230404/imuschestvo-1863011427.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, россия, ситуация вокруг упц