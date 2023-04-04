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В Москве в день основания НАТО прошли акции у 11 посольств - РИА Новости, 04.04.2023
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17:54 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/mitingi-1862989614.html
В Москве в день основания НАТО прошли акции у 11 посольств
В Москве в день основания НАТО прошли акции у 11 посольств - РИА Новости, 04.04.2023
В Москве в день основания НАТО прошли акции у 11 посольств
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтёрской Роты" вышли на акции у 11 посольств стран-членов НАТО в Москве в день основания альянса, всего на... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T17:54
2023-04-04T17:54
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтёрской Роты" вышли на акции у 11 посольств стран-членов НАТО в Москве в день основания альянса, всего на акции вышли 1100 активистов, сообщили в пресс-службе МГЕР. Ранее активисты МГЕР в день основания НАТО провели акции у посольств США, Великобритании и Франции в Москве. Активисты скандировали: "Стоп НАТО", "НАТО, вы убиваете стариков и детей ", "НАТО, вы спонсируете терроризм", "НАТО нам не надо", "НАТО - спонсор нацизма", "Тигры и Абрамсы говорят одинаково", "НАТО. Вы убиваете жителей Донбасса". "В день рождения НАТО активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" организовали акцию "Стоп НАТО" у 11 посольств-союзников НАТО", - сказано в сообщении. В пресс-службе также уточнили РИА Новости, что всего на акциях у посольств Исландии, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Норвегии, Дании, Италии, Португалии и США в Москве вышли 1100 активистов.
https://ria.ru/20230404/nato-1862970184.html
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"Стоп НАТО": акция у посольства США в Москве в день основания альянса
"Стоп НАТО": акция у посольства США в Москве в день основания альянса
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в мире, москва, исландия, великобритания
В мире, Москва, Исландия, Великобритания
В Москве в день основания НАТО прошли акции у 11 посольств

В Москве в день основания НАТО прошли акции у 11 посольств стран альянса

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтёрской Роты" вышли на акции у 11 посольств стран-членов НАТО в Москве в день основания альянса, всего на акции вышли 1100 активистов, сообщили в пресс-службе МГЕР.
Ранее активисты МГЕР в день основания НАТО провели акции у посольств США, Великобритании и Франции в Москве. Активисты скандировали: "Стоп НАТО", "НАТО, вы убиваете стариков и детей ", "НАТО, вы спонсируете терроризм", "НАТО нам не надо", "НАТО - спонсор нацизма", "Тигры и Абрамсы говорят одинаково", "НАТО. Вы убиваете жителей Донбасса".
"В день рождения НАТО активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" организовали акцию "Стоп НАТО" у 11 посольств-союзников НАТО", - сказано в сообщении.
В пресс-службе также уточнили РИА Новости, что всего на акциях у посольств Исландии, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Норвегии, Дании, Италии, Португалии и США в Москве вышли 1100 активистов.
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