https://ria.ru/20230404/mitingi-1862989614.html

В Москве в день основания НАТО прошли акции у 11 посольств

В Москве в день основания НАТО прошли акции у 11 посольств - РИА Новости, 04.04.2023

В Москве в день основания НАТО прошли акции у 11 посольств

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтёрской Роты" вышли на акции у 11 посольств стран-членов НАТО в Москве в день основания альянса, всего на... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T17:54

2023-04-04T17:54

2023-04-04T17:54

в мире

москва

исландия

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862908094_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3391c0852d639c1d1be023a939504a9b.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтёрской Роты" вышли на акции у 11 посольств стран-членов НАТО в Москве в день основания альянса, всего на акции вышли 1100 активистов, сообщили в пресс-службе МГЕР. Ранее активисты МГЕР в день основания НАТО провели акции у посольств США, Великобритании и Франции в Москве. Активисты скандировали: "Стоп НАТО", "НАТО, вы убиваете стариков и детей ", "НАТО, вы спонсируете терроризм", "НАТО нам не надо", "НАТО - спонсор нацизма", "Тигры и Абрамсы говорят одинаково", "НАТО. Вы убиваете жителей Донбасса". "В день рождения НАТО активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" организовали акцию "Стоп НАТО" у 11 посольств-союзников НАТО", - сказано в сообщении. В пресс-службе также уточнили РИА Новости, что всего на акциях у посольств Исландии, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Норвегии, Дании, Италии, Португалии и США в Москве вышли 1100 активистов.

https://ria.ru/20230404/nato-1862970184.html

москва

исландия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Стоп НАТО": акция у посольства США в Москве в день основания альянса "Стоп НАТО": акция у посольства США в Москве в день основания альянса 2023-04-04T17:54 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, исландия, великобритания