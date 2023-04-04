https://ria.ru/20230404/medvedev-1862941496.html

Цвет несистемной оппозиции занялся террором, заявил Медведев

Цвет несистемной оппозиции занялся террором, заявил Медведев - РИА Новости, 04.04.2023

Цвет несистемной оппозиции занялся террором, заявил Медведев

Терроризм снова появился в российских городах, но теперь террором занялись те силы, в которых совсем недавно Запад видел "честь и совесть эпохи", написал... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:47

2023-04-04T15:47

2023-04-04T15:47

россия

происшествия

дмитрий медведев

владлен татарский

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Терроризм снова появился в российских городах, но теперь террором занялись те силы, в которых совсем недавно Запад видел "честь и совесть эпохи", написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что "цвет" несистемной оппозиции воюет со своим народом, взрывает и убивает. "Терроризм снова на наших улицах, в наших городах. Но теперь террором занялись те силы, в которых совсем недавно наши заклятые западные друзья видели "честь и совесть эпохи". Оппонентов "авторитарному режиму". Бесстрашных рыцарей справедливости и борьбы с коррупцией. Маски сброшены. Вот он, "цвет" нашей несистемной оппозиции, – он воюет со своим народом, он взрывает и убивает", - написал Медведев. "Эти мерзавцы не только открыто желают поражения России и гибели нашей родины, теперь они казнят своих соотечественников. Убили безоружного журналиста и ранили несколько десятков ни в чем не повинных зрителей на его творческой встрече. Расстреляли машину с детьми, которые ехали в поселковую школу. Взорвали автомобиль с находившейся в нем женщиной-журналистом и ученым. Круг истории замкнулся. Эта шваль нашла своё окончательное место в летописи нашей страны", - добавил российский политик. Взрыв прогремел в воскресенье в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*.Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта. Наказание - вплоть до пожизненного заключения.*Запрещенная экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20230404/obvinenie-1862920664.html

https://ria.ru/20230404/medvedev-1862938676.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, дмитрий медведев, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге