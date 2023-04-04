Цвет несистемной оппозиции занялся террором, заявил Медведев
Медведев: террором занялись те силы, в которых недавно Запад видел честь и совесть эпохи
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Терроризм снова появился в российских городах, но теперь террором занялись те силы, в которых совсем недавно Запад видел "честь и совесть эпохи", написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что "цвет" несистемной оппозиции воюет со своим народом, взрывает и убивает.
"Терроризм снова на наших улицах, в наших городах. Но теперь террором занялись те силы, в которых совсем недавно наши заклятые западные друзья видели "честь и совесть эпохи". Оппонентов "авторитарному режиму". Бесстрашных рыцарей справедливости и борьбы с коррупцией. Маски сброшены. Вот он, "цвет" нашей несистемной оппозиции, – он воюет со своим народом, он взрывает и убивает", - написал Медведев.
"Эти мерзавцы не только открыто желают поражения России и гибели нашей родины, теперь они казнят своих соотечественников. Убили безоружного журналиста и ранили несколько десятков ни в чем не повинных зрителей на его творческой встрече. Расстреляли машину с детьми, которые ехали в поселковую школу. Взорвали автомобиль с находившейся в нем женщиной-журналистом и ученым. Круг истории замкнулся. Эта шваль нашла своё окончательное место в летописи нашей страны", - добавил российский политик.
Взрыв прогремел в воскресенье в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова.
По данным Национального антитеррористического комитета, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*.
Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта. Наказание - вплоть до пожизненного заключения.
*Запрещенная экстремистская организация-иноагент