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Цвет несистемной оппозиции занялся террором, заявил Медведев - РИА Новости, 04.04.2023
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15:47 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/medvedev-1862941496.html
Цвет несистемной оппозиции занялся террором, заявил Медведев
Цвет несистемной оппозиции занялся террором, заявил Медведев - РИА Новости, 04.04.2023
Цвет несистемной оппозиции занялся террором, заявил Медведев
Терроризм снова появился в российских городах, но теперь террором занялись те силы, в которых совсем недавно Запад видел "честь и совесть эпохи", написал... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:47
2023-04-04T15:47
россия
происшествия
дмитрий медведев
владлен татарский
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Терроризм снова появился в российских городах, но теперь террором занялись те силы, в которых совсем недавно Запад видел "честь и совесть эпохи", написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что "цвет" несистемной оппозиции воюет со своим народом, взрывает и убивает. "Терроризм снова на наших улицах, в наших городах. Но теперь террором занялись те силы, в которых совсем недавно наши заклятые западные друзья видели "честь и совесть эпохи". Оппонентов "авторитарному режиму". Бесстрашных рыцарей справедливости и борьбы с коррупцией. Маски сброшены. Вот он, "цвет" нашей несистемной оппозиции, – он воюет со своим народом, он взрывает и убивает", - написал Медведев. "Эти мерзавцы не только открыто желают поражения России и гибели нашей родины, теперь они казнят своих соотечественников. Убили безоружного журналиста и ранили несколько десятков ни в чем не повинных зрителей на его творческой встрече. Расстреляли машину с детьми, которые ехали в поселковую школу. Взорвали автомобиль с находившейся в нем женщиной-журналистом и ученым. Круг истории замкнулся. Эта шваль нашла своё окончательное место в летописи нашей страны", - добавил российский политик. Взрыв прогремел в воскресенье в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*.Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта. Наказание - вплоть до пожизненного заключения.*Запрещенная экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20230404/obvinenie-1862920664.html
https://ria.ru/20230404/medvedev-1862938676.html
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россия, происшествия, дмитрий медведев, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге
Россия, Происшествия, Дмитрий Медведев, Владлен Татарский, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в кафе в Петербурге
Цвет несистемной оппозиции занялся террором, заявил Медведев

Медведев: террором занялись те силы, в которых недавно Запад видел честь и совесть эпохи

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Терроризм снова появился в российских городах, но теперь террором занялись те силы, в которых совсем недавно Запад видел "честь и совесть эпохи", написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что "цвет" несистемной оппозиции воюет со своим народом, взрывает и убивает.
"Терроризм снова на наших улицах, в наших городах. Но теперь террором занялись те силы, в которых совсем недавно наши заклятые западные друзья видели "честь и совесть эпохи". Оппонентов "авторитарному режиму". Бесстрашных рыцарей справедливости и борьбы с коррупцией. Маски сброшены. Вот он, "цвет" нашей несистемной оппозиции, – он воюет со своим народом, он взрывает и убивает", - написал Медведев.
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"Эти мерзавцы не только открыто желают поражения России и гибели нашей родины, теперь они казнят своих соотечественников. Убили безоружного журналиста и ранили несколько десятков ни в чем не повинных зрителей на его творческой встрече. Расстреляли машину с детьми, которые ехали в поселковую школу. Взорвали автомобиль с находившейся в нем женщиной-журналистом и ученым. Круг истории замкнулся. Эта шваль нашла своё окончательное место в летописи нашей страны", - добавил российский политик.
Взрыв прогремел в воскресенье в кафе на Университетской набережной Петербурга, был убит известный военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). На следующий день была задержана подозреваемая - петербурженка Дарья Трепова.
По данным Национального антитеррористического комитета, убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*.
Изначально СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта. Наказание - вплоть до пожизненного заключения.
*Запрещенная экстремистская организация-иноагент
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Медведев заявил, что несистемная оппозиция превратилась в заурядных убийц
Вчера, 15:39
 
РоссияПроисшествияДмитрий МедведевВладлен ТатарскийСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв в кафе в Петербурге
 
 
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