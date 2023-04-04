https://ria.ru/20230404/lavra-1862808963.html

В УПЦ рассказали об обстановке на территории Киево-Печерской лавры

В УПЦ рассказали об обстановке на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 04.04.2023

В УПЦ рассказали об обстановке на территории Киево-Печерской лавры

Обстановка на территории Киево-Печерской лавры во вторник утром спокойная, верующие завершают молитву, сообщили в Telegram-канале канонической Украинской... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T09:14

2023-04-04T09:14

2023-04-04T09:22

религия

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киев

киево-печерская лавра

украинская православная церковь

украина

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Обстановка на территории Киево-Печерской лавры во вторник утром спокойная, верующие завершают молитву, сообщили в Telegram-канале канонической Украинской православной церкви."Лавра, сегодня утром все спокойно. Верующие завершают молитву", - говорится в сообщении УПЦ.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230403/lavra-1862612137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ситуация вокруг упц, киев, киево-печерская лавра, украинская православная церковь, украина