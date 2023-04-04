Рейтинг@Mail.ru
В УПЦ рассказали об обстановке на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
09:14 04.04.2023 (обновлено: 09:22 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/lavra-1862808963.html
В УПЦ рассказали об обстановке на территории Киево-Печерской лавры
В УПЦ рассказали об обстановке на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 04.04.2023
В УПЦ рассказали об обстановке на территории Киево-Печерской лавры
Обстановка на территории Киево-Печерской лавры во вторник утром спокойная, верующие завершают молитву, сообщили в Telegram-канале канонической Украинской... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T09:14
2023-04-04T09:22
религия
ситуация вокруг упц
киев
киево-печерская лавра
украинская православная церковь
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862679596_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_20e1bf1ec0ec8aa1a6cda95bf4073f12.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Обстановка на территории Киево-Печерской лавры во вторник утром спокойная, верующие завершают молитву, сообщили в Telegram-канале канонической Украинской православной церкви."Лавра, сегодня утром все спокойно. Верующие завершают молитву", - говорится в сообщении УПЦ.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230403/lavra-1862612137.html
https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862679596_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f15bd645d899061ef36572f188596432.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация вокруг упц, киев, киево-печерская лавра, украинская православная церковь, украина
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Киев, Киево-Печерская Лавра, Украинская православная церковь, Украина
В УПЦ рассказали об обстановке на территории Киево-Печерской лавры

УПЦ: обстановка на территории Киево-Печерской лавры спокойная, верующие завершают молитву

© Фото : УПЦПрихожане в Киево-Печерской лавре
Прихожане в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Фото : УПЦ
Прихожане в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Обстановка на территории Киево-Печерской лавры во вторник утром спокойная, верующие завершают молитву, сообщили в Telegram-канале канонической Украинской православной церкви.
"Лавра, сегодня утром все спокойно. Верующие завершают молитву", - говорится в сообщении УПЦ.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.
Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.
Прихожане молятся на улице возле Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Зеленский лично отвечает за происходящее в лавре, заявили на Украине
Вчера, 12:19
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
"Точка невозврата". Что будет с Киево-Печерской лаврой
19 марта, 08:00
 
РелигияСитуация вокруг УПЦКиевКиево-Печерская ЛавраУкраинская православная церковьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала