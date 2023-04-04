https://ria.ru/20230404/khramy-1863011291.html

Патриарх: с 1917 года сохранилась только треть деревянных храмов Севера

Патриарх: с 1917 года сохранилась только треть деревянных храмов Севера - РИА Новости, 04.04.2023

Патриарх: с 1917 года сохранилась только треть деревянных храмов Севера

К настоящему моменту сохранилась лишь треть деревянных храмов Русского севера из тех, которые существовали до революции 1917 года, заявил патриарх Московский и... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T19:05

2023-04-04T19:05

2023-04-04T19:05

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. К настоящему моменту сохранилась лишь треть деревянных храмов Русского севера из тех, которые существовали до революции 1917 года, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с волонтерами проекта по сохранению храмов севера "Общее дело". "До нас дошли удивительные деревянные храмы, построенные 300 и 400 лет назад. К настоящему времени сохранилось лишь треть памятников, которые существовали до революции 1917 года, и многие их них сегодня находятся в плачевном, нередко руинированном состоянии, они нуждаются в нашей помощи", - сказал патриарх. По его словам, волонтеры проекта "Общее дело" проводят не только восстановление или консервацию храмов, но и научную работу, также "пример жертвенного служения добровольцев вдохновляет местных жителей, которые переосмысливают отношение к местным святыням". "Восстановление храмов Севера – огромная культурная задача, которая имеет сильное духовное измерение. <…> Многие храмы были порушены, Русский север опустел. И вот, наконец, настало время, когда неравнодушные люди приступили к тому, чтобы потихонечку вернуть к жизни замечательные храмы, которые освещали жизненный путь людей, многих обращали к Богу. Яркая культура Русского севера немыслима без этих уникальных (храмов – ред.). Это наследие мировой культуры", - заключил патриарх Кирилл. Добровольческий проект "Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера" создан в 2006 году по благословению патриарха Кирилла для сохранения деревянных храмов Русского севера. По данным пресс-службы проекта, волонтеры ежегодно отправляются в экспедиции для проведения противоаварийных работ, всего за время деятельности фонда состоялось 500 экспедиций, в которых приняли участие более 7 тысяч волонтеров, обследовано 360 храмов и часовен, в 177 из них проведены противоаварийные и реставрационные работы.

https://ria.ru/20230402/patriarkh-1862470027.html

https://ria.ru/20220720/kargopole-1803413044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы