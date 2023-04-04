https://ria.ru/20230404/izbienie-1862990279.html

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после избиения ребенка-инвалида

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после избиения ребенка-инвалида - РИА Новости, 04.04.2023

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после избиения ребенка-инвалида

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" после избиения ребенка-инвалида в торговом центре в Ростове-на-Дону, сообщил во вторник журналистам РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T17:56

2023-04-04T17:56

2023-04-04T17:56

происшествия

ростов-на-дону

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" после избиения ребенка-инвалида в торговом центре в Ростове-на-Дону, сообщил во вторник журналистам представитель СУСК по области. Ранее пользователь "ВКонтакте" Ирина Захарова опубликовала у себя на странице информацию, что в воскресенье в торговом центре "Орбита" ее сына-инвалида жестоко избили, "может, в поисках наживы на дозу, а может, как они сказали, что такие дети не имеют право на существование". Информацию об этом опубликовали местные СМИ. По предварительным данным следствия, 3 апреля в одном из торговых центров Ростова-на-Дону двое мужчин "из хулиганских побуждений применили в отношении 14-летнего мальчика-инвалида физическую силу, в результате чего ребенок упал, ударившись об пол". Ребенка доставили в больницу. Подозреваемые установлены - это жители Ростова-на-Дону 44 и 37 лет. Их мотивы выясняются в ходе расследования.

https://ria.ru/20221206/prigovor-1836602354.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф)