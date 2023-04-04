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В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после избиения ребенка-инвалида - РИА Новости, 04.04.2023
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17:56 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/izbienie-1862990279.html
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после избиения ребенка-инвалида
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после избиения ребенка-инвалида - РИА Новости, 04.04.2023
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после избиения ребенка-инвалида
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" после избиения ребенка-инвалида в торговом центре в Ростове-на-Дону, сообщил во вторник журналистам РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T17:56
2023-04-04T17:56
происшествия
ростов-на-дону
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" после избиения ребенка-инвалида в торговом центре в Ростове-на-Дону, сообщил во вторник журналистам представитель СУСК по области. Ранее пользователь "ВКонтакте" Ирина Захарова опубликовала у себя на странице информацию, что в воскресенье в торговом центре "Орбита" ее сына-инвалида жестоко избили, "может, в поисках наживы на дозу, а может, как они сказали, что такие дети не имеют право на существование". Информацию об этом опубликовали местные СМИ. По предварительным данным следствия, 3 апреля в одном из торговых центров Ростова-на-Дону двое мужчин "из хулиганских побуждений применили в отношении 14-летнего мальчика-инвалида физическую силу, в результате чего ребенок упал, ударившись об пол". Ребенка доставили в больницу. Подозреваемые установлены - это жители Ростова-на-Дону 44 и 37 лет. Их мотивы выясняются в ходе расследования.
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ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после избиения ребенка-инвалида

СК возбудил уголовное дело после избиения ребенка-инвалида в ТЦ "Орбита" в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" после избиения ребенка-инвалида в торговом центре в Ростове-на-Дону, сообщил во вторник журналистам представитель СУСК по области.
Ранее пользователь "ВКонтакте" Ирина Захарова опубликовала у себя на странице информацию, что в воскресенье в торговом центре "Орбита" ее сына-инвалида жестоко избили, "может, в поисках наживы на дозу, а может, как они сказали, что такие дети не имеют право на существование". Информацию об этом опубликовали местные СМИ.
«
"По результатам проверки по информации из СМИ об избиении в торговом центре Ростова-на-Дону ребенка-инвалида возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия группой лиц)", - сказал представитель СУСК.
По предварительным данным следствия, 3 апреля в одном из торговых центров Ростова-на-Дону двое мужчин "из хулиганских побуждений применили в отношении 14-летнего мальчика-инвалида физическую силу, в результате чего ребенок упал, ударившись об пол". Ребенка доставили в больницу.
Подозреваемые установлены - это жители Ростова-на-Дону 44 и 37 лет. Их мотивы выясняются в ходе расследования.
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