https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862907738.html

МИД Финляндии закрывает свое представительство в Петрозаводске

МИД Финляндии закрывает свое представительство в Петрозаводске - РИА Новости, 04.04.2023

МИД Финляндии закрывает свое представительство в Петрозаводске

Министерство иностранных дел Финляндии приняло решение о временном закрытии петрозаводского отделения, работающего при Генеральном консульстве в... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:31

2023-04-04T14:31

2023-04-04T14:56

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел Финляндии приняло решение о временном закрытии петрозаводского отделения, работающего при Генеральном консульстве в Санкт-Петербурге, сообщает ведомство.По оценке МИД, сейчас Финляндии не нужен офис в Петрозаводске. Но при необходимости его работу возобновят.Ранее в этом году было закрыто представительство в Мурманске.Оба подразделения действовали при Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. Оно продолжит свою деятельность.Петрозаводское представительство было создано в 1990 году. В течение трех десятилетий оно занималось вопросами въезда, двусторонними связями и развитием регионального и приграничного сотрудничества.

https://ria.ru/20230118/genkonsulstvo-1845751612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, финляндия, санкт-петербург, петрозаводск