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МИД Финляндии закрывает свое представительство в Петрозаводске - РИА Новости, 04.04.2023
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Туризм
 
14:31 04.04.2023 (обновлено: 14:56 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862907738.html
МИД Финляндии закрывает свое представительство в Петрозаводске
МИД Финляндии закрывает свое представительство в Петрозаводске - РИА Новости, 04.04.2023
МИД Финляндии закрывает свое представительство в Петрозаводске
Министерство иностранных дел Финляндии приняло решение о временном закрытии петрозаводского отделения, работающего при Генеральном консульстве в... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:31
2023-04-04T14:56
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел Финляндии приняло решение о временном закрытии петрозаводского отделения, работающего при Генеральном консульстве в Санкт-Петербурге, сообщает ведомство.По оценке МИД, сейчас Финляндии не нужен офис в Петрозаводске. Но при необходимости его работу возобновят.Ранее в этом году было закрыто представительство в Мурманске.Оба подразделения действовали при Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. Оно продолжит свою деятельность.Петрозаводское представительство было создано в 1990 году. В течение трех десятилетий оно занималось вопросами въезда, двусторонними связями и развитием регионального и приграничного сотрудничества.
https://ria.ru/20230118/genkonsulstvo-1845751612.html
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МИД Финляндии закрывает свое представительство в Петрозаводске

МИД Финляндии временно закрывает свое представительства в Петрозаводске

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел Финляндии приняло решение о временном закрытии петрозаводского отделения, работающего при Генеральном консульстве в Санкт-Петербурге, сообщает ведомство.
По оценке МИД, сейчас Финляндии не нужен офис в Петрозаводске. Но при необходимости его работу возобновят.
Ранее в этом году было закрыто представительство в Мурманске.
Оба подразделения действовали при Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. Оно продолжит свою деятельность.
«
"Решение министерства не влияет на деятельность российских диппредставительств в Финляндии. Министерство иностранных дел постоянно пересматривает свою сеть миссий и адаптирует ресурсы в соответствии с потребностями", — уточняется в сообщении.
Петрозаводское представительство было создано в 1990 году. В течение трех десятилетий оно занималось вопросами въезда, двусторонними связями и развитием регионального и приграничного сотрудничества.
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