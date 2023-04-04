https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862907738.html
МИД Финляндии закрывает свое представительство в Петрозаводске
МИД Финляндии закрывает свое представительство в Петрозаводске - РИА Новости, 04.04.2023
МИД Финляндии закрывает свое представительство в Петрозаводске
Министерство иностранных дел Финляндии приняло решение о временном закрытии петрозаводского отделения, работающего при Генеральном консульстве в... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:31
2023-04-04T14:31
2023-04-04T14:56
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел Финляндии приняло решение о временном закрытии петрозаводского отделения, работающего при Генеральном консульстве в Санкт-Петербурге, сообщает ведомство.По оценке МИД, сейчас Финляндии не нужен офис в Петрозаводске. Но при необходимости его работу возобновят.Ранее в этом году было закрыто представительство в Мурманске.Оба подразделения действовали при Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. Оно продолжит свою деятельность.Петрозаводское представительство было создано в 1990 году. В течение трех десятилетий оно занималось вопросами въезда, двусторонними связями и развитием регионального и приграничного сотрудничества.
https://ria.ru/20230118/genkonsulstvo-1845751612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МИД Финляндии закрывает свое представительство в Петрозаводске
МИД Финляндии временно закрывает свое представительства в Петрозаводске
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Министерство иностранных дел Финляндии приняло решение о временном закрытии петрозаводского отделения, работающего при Генеральном консульстве в Санкт-Петербурге, сообщает
ведомство.
По оценке МИД, сейчас Финляндии не нужен офис в Петрозаводске. Но при необходимости его работу возобновят.
Ранее в этом году было закрыто представительство в Мурманске.
Оба подразделения действовали при Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. Оно продолжит свою деятельность.
«
"Решение министерства не влияет на деятельность российских диппредставительств в Финляндии. Министерство иностранных дел постоянно пересматривает свою сеть миссий и адаптирует ресурсы в соответствии с потребностями", — уточняется в сообщении.
Петрозаводское представительство было создано в 1990 году. В течение трех десятилетий оно занималось вопросами въезда, двусторонними связями и развитием регионального и приграничного сотрудничества.
Финляндия временно закроет отделение генконсульства в Мурманске