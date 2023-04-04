https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862902764.html
Премьер Польши сообщил о вступлении Финляндии в НАТО
Премьер Польши сообщил о вступлении Финляндии в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
Премьер Польши сообщил о вступлении Финляндии в НАТО
Премьер Польши Матеуш Моравецкий за несколько часов до официальной церемонии сообщил о присоединении Финляндии к НАТО. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:01
2023-04-04T14:01
2023-04-04T14:30
в мире
польша
финляндия
матеуш моравецкий
нато
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ВАРШАВА, 4 апр – РИА Новости. Премьер Польши Матеуш Моравецкий за несколько часов до официальной церемонии сообщил о присоединении Финляндии к НАТО. Во вторник вечером в штаб-квартире НАТО должна пройти официальная церемония вступления Финляндии в альянс. "С этого момента союз насчитывает 31 государство. Сильные партнеры – это гарантия безопасности для Польши, для региона, для всего мира", - написал Моравецкий в Twitter.
https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862879123.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, финляндия, матеуш моравецкий, нато
В мире, Польша, Финляндия, Матеуш Моравецкий, НАТО
Премьер Польши сообщил о вступлении Финляндии в НАТО
Премьер Польши Моравецкий заявил, что Финляндия стала членом НАТО