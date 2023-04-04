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Премьер Польши сообщил о вступлении Финляндии в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
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14:01 04.04.2023 (обновлено: 14:30 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862902764.html
Премьер Польши сообщил о вступлении Финляндии в НАТО
Премьер Польши сообщил о вступлении Финляндии в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
Премьер Польши сообщил о вступлении Финляндии в НАТО
Премьер Польши Матеуш Моравецкий за несколько часов до официальной церемонии сообщил о присоединении Финляндии к НАТО. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T14:01
2023-04-04T14:30
в мире
польша
финляндия
матеуш моравецкий
нато
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ВАРШАВА, 4 апр – РИА Новости. Премьер Польши Матеуш Моравецкий за несколько часов до официальной церемонии сообщил о присоединении Финляндии к НАТО. Во вторник вечером в штаб-квартире НАТО должна пройти официальная церемония вступления Финляндии в альянс. "С этого момента союз насчитывает 31 государство. Сильные партнеры – это гарантия безопасности для Польши, для региона, для всего мира", - написал Моравецкий в Twitter.
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в мире, польша, финляндия, матеуш моравецкий, нато
В мире, Польша, Финляндия, Матеуш Моравецкий, НАТО
Премьер Польши сообщил о вступлении Финляндии в НАТО

Премьер Польши Моравецкий заявил, что Финляндия стала членом НАТО

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 4 апр – РИА Новости. Премьер Польши Матеуш Моравецкий за несколько часов до официальной церемонии сообщил о присоединении Финляндии к НАТО.
Во вторник вечером в штаб-квартире НАТО должна пройти официальная церемония вступления Финляндии в альянс.
"С этого момента союз насчитывает 31 государство. Сильные партнеры – это гарантия безопасности для Польши, для региона, для всего мира", - написал Моравецкий в Twitter.
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
В Кремле отреагировали на вступление Финляндии в НАТО
Вчера, 13:00
 
В миреПольшаФинляндияМатеуш МоравецкийНАТО
 
 
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