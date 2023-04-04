https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862902764.html

Премьер Польши сообщил о вступлении Финляндии в НАТО

Премьер Польши сообщил о вступлении Финляндии в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023

Премьер Польши сообщил о вступлении Финляндии в НАТО

Премьер Польши Матеуш Моравецкий за несколько часов до официальной церемонии сообщил о присоединении Финляндии к НАТО. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T14:01

2023-04-04T14:01

2023-04-04T14:30

в мире

польша

финляндия

матеуш моравецкий

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862899403_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_8cb978731114531999945c79229a9b9e.jpg

ВАРШАВА, 4 апр – РИА Новости. Премьер Польши Матеуш Моравецкий за несколько часов до официальной церемонии сообщил о присоединении Финляндии к НАТО. Во вторник вечером в штаб-квартире НАТО должна пройти официальная церемония вступления Финляндии в альянс. "С этого момента союз насчитывает 31 государство. Сильные партнеры – это гарантия безопасности для Польши, для региона, для всего мира", - написал Моравецкий в Twitter.

https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862879123.html

польша

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, финляндия, матеуш моравецкий, нато