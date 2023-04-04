https://ria.ru/20230404/dorogi-1862927657.html

Руденя: в Тверской области в 2023 году отремонтируют 630 км дорог

Руденя: в Тверской области в 2023 году отремонтируют 630 км дорог - РИА Новости, 04.04.2023

Руденя: в Тверской области в 2023 году отремонтируют 630 км дорог

В Тверской области в 2023 году отремонтируют более 630 километров региональных и местных дорог, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:16

2023-04-04T15:16

2023-04-04T15:16

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 4 апр – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году отремонтируют более 630 километров региональных и местных дорог, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, программа дорожных работ в регионе на 2023 год рассмотрена во вторник на заседании регионального правительства."В Верхневолжье за прошедшие семь лет объемы дорожных работ на региональных и муниципальных трассах выросли более чем в четыре раза. В прошедшем году приведены в нормативное состояние участки дорог региональной опорной сети в большинстве муниципалитетов области. В текущем году ремонтными работами планируется охватить порядка 440 километров региональных и межмуниципальных дорог и 197 километров местной сети", – сказал на заседании правительства области губернатор региона, слова которого цитирует пресс-служба.В план дорожных работ на региональной сети в 2023 году включено 23 социально значимых объекта, 10 крупных инфраструктурных, девять туристических и семь инвестиционных объектов, а также 20 мостовых сооружений и несколько дорог опорной сети.В программу работ 2023 года на местной сети включено 256 объектов и 54 дворовые территории.Руденя также сообщил о планах по началу реализации крупного проекта – созданию объезда города Торжок.Всего с 2016 года в регионе ремонт проведен на 1910 километрах региональных и 909 километрах местных дорог, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230220/avtoturizm-1853232700.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область