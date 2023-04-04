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Руденя: в Тверской области в 2023 году отремонтируют 630 км дорог - РИА Новости, 04.04.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
15:16 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/dorogi-1862927657.html
Руденя: в Тверской области в 2023 году отремонтируют 630 км дорог
Руденя: в Тверской области в 2023 году отремонтируют 630 км дорог - РИА Новости, 04.04.2023
Руденя: в Тверской области в 2023 году отремонтируют 630 км дорог
В Тверской области в 2023 году отремонтируют более 630 километров региональных и местных дорог, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:16
2023-04-04T15:16
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 4 апр – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году отремонтируют более 630 километров региональных и местных дорог, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, программа дорожных работ в регионе на 2023 год рассмотрена во вторник на заседании регионального правительства."В Верхневолжье за прошедшие семь лет объемы дорожных работ на региональных и муниципальных трассах выросли более чем в четыре раза. В прошедшем году приведены в нормативное состояние участки дорог региональной опорной сети в большинстве муниципалитетов области. В текущем году ремонтными работами планируется охватить порядка 440 километров региональных и межмуниципальных дорог и 197 километров местной сети", – сказал на заседании правительства области губернатор региона, слова которого цитирует пресс-служба.В план дорожных работ на региональной сети в 2023 году включено 23 социально значимых объекта, 10 крупных инфраструктурных, девять туристических и семь инвестиционных объектов, а также 20 мостовых сооружений и несколько дорог опорной сети.В программу работ 2023 года на местной сети включено 256 объектов и 54 дворовые территории.Руденя также сообщил о планах по началу реализации крупного проекта – созданию объезда города Торжок.Всего с 2016 года в регионе ремонт проведен на 1910 километрах региональных и 909 километрах местных дорог, пояснили в пресс-службе.
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область

Руденя: в Тверской области в 2023 году отремонтируют 630 км дорог

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 4 апр – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году отремонтируют более 630 километров региональных и местных дорог, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, программа дорожных работ в регионе на 2023 год рассмотрена во вторник на заседании регионального правительства.
"В Верхневолжье за прошедшие семь лет объемы дорожных работ на региональных и муниципальных трассах выросли более чем в четыре раза. В прошедшем году приведены в нормативное состояние участки дорог региональной опорной сети в большинстве муниципалитетов области. В текущем году ремонтными работами планируется охватить порядка 440 километров региональных и межмуниципальных дорог и 197 километров местной сети", – сказал на заседании правительства области губернатор региона, слова которого цитирует пресс-служба.
В план дорожных работ на региональной сети в 2023 году включено 23 социально значимых объекта, 10 крупных инфраструктурных, девять туристических и семь инвестиционных объектов, а также 20 мостовых сооружений и несколько дорог опорной сети.
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В программу работ 2023 года на местной сети включено 256 объектов и 54 дворовые территории.
Руденя также сообщил о планах по началу реализации крупного проекта – созданию объезда города Торжок.
«
"Приняли решение начать подготовку документации для строительства объезда Торжка. Это связано, в том числе с тем, что в городе растет экономическая и деловая активность, а дороги в историческом центре испытывают серьезную нагрузку. Планируется поэтапная реализация проекта", - отметил Руденя.
Всего с 2016 года в регионе ремонт проведен на 1910 километрах региональных и 909 километрах местных дорог, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
 
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