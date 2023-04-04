https://ria.ru/20230404/dorogi-1862927657.html
Руденя: в Тверской области в 2023 году отремонтируют 630 км дорог
Руденя: в Тверской области в 2023 году отремонтируют 630 км дорог - РИА Новости, 04.04.2023
Руденя: в Тверской области в 2023 году отремонтируют 630 км дорог
В Тверской области в 2023 году отремонтируют более 630 километров региональных и местных дорог, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:16
2023-04-04T15:16
2023-04-04T15:16
тверская область
игорь руденя
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862924402_0:83:1300:814_1920x0_80_0_0_4bbcf4e22ed6af0f37bba544595c6987.jpg
ТВЕРЬ, 4 апр – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году отремонтируют более 630 километров региональных и местных дорог, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, программа дорожных работ в регионе на 2023 год рассмотрена во вторник на заседании регионального правительства."В Верхневолжье за прошедшие семь лет объемы дорожных работ на региональных и муниципальных трассах выросли более чем в четыре раза. В прошедшем году приведены в нормативное состояние участки дорог региональной опорной сети в большинстве муниципалитетов области. В текущем году ремонтными работами планируется охватить порядка 440 километров региональных и межмуниципальных дорог и 197 километров местной сети", – сказал на заседании правительства области губернатор региона, слова которого цитирует пресс-служба.В план дорожных работ на региональной сети в 2023 году включено 23 социально значимых объекта, 10 крупных инфраструктурных, девять туристических и семь инвестиционных объектов, а также 20 мостовых сооружений и несколько дорог опорной сети.В программу работ 2023 года на местной сети включено 256 объектов и 54 дворовые территории.Руденя также сообщил о планах по началу реализации крупного проекта – созданию объезда города Торжок.Всего с 2016 года в регионе ремонт проведен на 1910 километрах региональных и 909 километрах местных дорог, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230220/avtoturizm-1853232700.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862924402_120:0:1139:764_1920x0_80_0_0_f7556929604aff4e87ab79c8370e42c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
ТВЕРЬ, 4 апр – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году отремонтируют более 630 километров региональных и местных дорог, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, программа дорожных работ в регионе на 2023 год рассмотрена во вторник на заседании регионального правительства.
"В Верхневолжье за прошедшие семь лет объемы дорожных работ на региональных и муниципальных трассах выросли более чем в четыре раза. В прошедшем году приведены в нормативное состояние участки дорог региональной опорной сети в большинстве муниципалитетов области. В текущем году ремонтными работами планируется охватить порядка 440 километров региональных и межмуниципальных дорог и 197 километров местной сети", – сказал на заседании правительства области губернатор региона, слова которого цитирует пресс-служба.
В план дорожных работ на региональной сети в 2023 году включено 23 социально значимых объекта, 10 крупных инфраструктурных, девять туристических и семь инвестиционных объектов, а также 20 мостовых сооружений и несколько дорог опорной сети.
Тверская область признана лучшим регионом для автотуризма
В программу работ 2023 года на местной сети включено 256 объектов и 54 дворовые территории.
Руденя также сообщил о планах по началу реализации крупного проекта – созданию объезда города Торжок
.
«
"Приняли решение начать подготовку документации для строительства объезда Торжка. Это связано, в том числе с тем, что в городе растет экономическая и деловая активность, а дороги в историческом центре испытывают серьезную нагрузку. Планируется поэтапная реализация проекта", - отметил Руденя.
Всего с 2016 года в регионе ремонт проведен на 1910 километрах региональных и 909 километрах местных дорог, пояснили в пресс-службе.