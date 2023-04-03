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Новый зоопарк в Перми принял первых животных - РИА Новости, 03.04.2023
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14:20 03.04.2023 (обновлено: 14:47 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/zoopark-1862650518.html
Новый зоопарк в Перми принял первых животных
Новый зоопарк в Перми принял первых животных - РИА Новости, 03.04.2023
Новый зоопарк в Перми принял первых животных
Новый зоопарк в Перми принял первых животных из старого учреждения, расположенного в центре города, сообщила пресс-служба губернатора и краевого правительства. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:20
2023-04-03T14:47
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ПЕРМЬ, 3 апр — РИА Новости. Новый зоопарк в Перми принял первых животных из старого учреждения, расположенного в центре города, сообщила пресс-служба губернатора и краевого правительства. В числе первых жителей нового объекта: кролики, французский баран, шиншилла, различные мелкие грызуны и домашние птицы. На следующем этапе в новые помещения перевезут представителей копытных: лошадей, карликовых овец и камерунских коз. Остальных животных переселят по мере ввода объектов в эксплуатацию.Новый биопарк начали строить в Индустриальном районе Перми более пяти лет назад, рассчитывая, что он начнет работать в 2019 году, но на стройплощадке возникли проблемы. Позднее СК возбудил дело о хищении более 300 миллионов рублей, его фигуранта приговорили к четырем годам исправительной колонии. Сроки сдачи объекта несколько раз сдвигались. В феврале 2023 года пермские власти заявили о готовности первых объектов нового зоопарка. Открыть для посетителей его планируют в ноябре 2023 года. Пермский зоопарк основан в 1933 году, в нем представлено 324 вида животных, сейчас он располагается в центре города, на улице Монастырской. На его месте власти планируют организовать Архиерейское подворье — сквер с мемориалом, который посвящен похороненным на этом участке до революции пермякам.
https://ria.ru/20230326/lvy-1860720048.html
https://ria.ru/20230206/safari-park-1849983904.html
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общество, пермь, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм
Хорошие новости, Общество, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ), Новости - Туризм
Новый зоопарк в Перми принял первых животных

В новый зоопарк в Перми переехали порядка 300 животных

© пресс-служба губернатора и правительства Пермского краяКролики в новом зоопарке Перми
Кролики в новом зоопарке Перми
© пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Кролики в новом зоопарке Перми
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 3 апр — РИА Новости. Новый зоопарк в Перми принял первых животных из старого учреждения, расположенного в центре города, сообщила пресс-служба губернатора и краевого правительства.
«

"Порядка 300 животных переехали из старого учреждения на улице Монастырской, 10. Сейчас они адаптируются к новым условиям зоопарка, который возводится на улице Архитектора Свиязева, 17в", — говорится в публикации.

В числе первых жителей нового объекта: кролики, французский баран, шиншилла, различные мелкие грызуны и домашние птицы. На следующем этапе в новые помещения перевезут представителей копытных: лошадей, карликовых овец и камерунских коз. Остальных животных переселят по мере ввода объектов в эксплуатацию.
Новый биопарк начали строить в Индустриальном районе Перми более пяти лет назад, рассчитывая, что он начнет работать в 2019 году, но на стройплощадке возникли проблемы. Позднее СК возбудил дело о хищении более 300 миллионов рублей, его фигуранта приговорили к четырем годам исправительной колонии. Сроки сдачи объекта несколько раз сдвигались.
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