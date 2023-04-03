https://ria.ru/20230403/zoopark-1862650518.html
Новый зоопарк в Перми принял первых животных
Новый зоопарк в Перми принял первых животных - РИА Новости, 03.04.2023
Новый зоопарк в Перми принял первых животных
Новый зоопарк в Перми принял первых животных из старого учреждения, расположенного в центре города, сообщила пресс-служба губернатора и краевого правительства. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:20
2023-04-03T14:20
2023-04-03T14:47
хорошие новости
общество
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862649962_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_9786e73af342fdfae0c4762acaf50ba3.jpg
ПЕРМЬ, 3 апр — РИА Новости. Новый зоопарк в Перми принял первых животных из старого учреждения, расположенного в центре города, сообщила пресс-служба губернатора и краевого правительства. В числе первых жителей нового объекта: кролики, французский баран, шиншилла, различные мелкие грызуны и домашние птицы. На следующем этапе в новые помещения перевезут представителей копытных: лошадей, карликовых овец и камерунских коз. Остальных животных переселят по мере ввода объектов в эксплуатацию.Новый биопарк начали строить в Индустриальном районе Перми более пяти лет назад, рассчитывая, что он начнет работать в 2019 году, но на стройплощадке возникли проблемы. Позднее СК возбудил дело о хищении более 300 миллионов рублей, его фигуранта приговорили к четырем годам исправительной колонии. Сроки сдачи объекта несколько раз сдвигались. В феврале 2023 года пермские власти заявили о готовности первых объектов нового зоопарка. Открыть для посетителей его планируют в ноябре 2023 года. Пермский зоопарк основан в 1933 году, в нем представлено 324 вида животных, сейчас он располагается в центре города, на улице Монастырской. На его месте власти планируют организовать Архиерейское подворье — сквер с мемориалом, который посвящен похороненным на этом участке до революции пермякам.
https://ria.ru/20230326/lvy-1860720048.html
https://ria.ru/20230206/safari-park-1849983904.html
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862649962_64:0:972:681_1920x0_80_0_0_0ff7bb621605662f2f1c26157093b782.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, пермь, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм
Хорошие новости, Общество, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ), Новости - Туризм
Новый зоопарк в Перми принял первых животных
В новый зоопарк в Перми переехали порядка 300 животных
ПЕРМЬ, 3 апр — РИА Новости.
Новый зоопарк в Перми принял первых животных из старого учреждения, расположенного в центре города, сообщила пресс-служба
губернатора и краевого правительства.
«
"Порядка 300 животных переехали из старого учреждения на улице Монастырской, 10. Сейчас они адаптируются к новым условиям зоопарка, который возводится на улице Архитектора Свиязева, 17в", — говорится в публикации.
В числе первых жителей нового объекта: кролики, французский баран, шиншилла, различные мелкие грызуны и домашние птицы. На следующем этапе в новые помещения перевезут представителей копытных: лошадей, карликовых овец и камерунских коз. Остальных животных переселят по мере ввода объектов в эксплуатацию.
Новый биопарк начали строить в Индустриальном районе Перми более пяти лет назад, рассчитывая, что он начнет работать в 2019 году, но на стройплощадке возникли проблемы. Позднее СК
возбудил дело о хищении более 300 миллионов рублей, его фигуранта приговорили к четырем годам исправительной колонии. Сроки сдачи объекта несколько раз сдвигались.
В крымском зоопарке львица родила трех львят
В феврале 2023 года пермские власти заявили о готовности первых объектов нового зоопарка. Открыть для посетителей его планируют в ноябре 2023 года.
Пермский зоопарк основан в 1933 году, в нем представлено 324 вида животных, сейчас он располагается в центре города, на улице Монастырской. На его месте власти планируют организовать Архиерейское подворье — сквер с мемориалом, который посвящен похороненным на этом участке до революции пермякам.
Кавказский заповедник взял к себе брошенных зверей из сафари-парка в Сочи