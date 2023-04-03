https://ria.ru/20230403/zoopark-1862650518.html

Новый зоопарк в Перми принял первых животных

Новый зоопарк в Перми принял первых животных - РИА Новости, 03.04.2023

Новый зоопарк в Перми принял первых животных

Новый зоопарк в Перми принял первых животных из старого учреждения, расположенного в центре города, сообщила пресс-служба губернатора и краевого правительства. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T14:20

2023-04-03T14:20

2023-04-03T14:47

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ПЕРМЬ, 3 апр — РИА Новости. Новый зоопарк в Перми принял первых животных из старого учреждения, расположенного в центре города, сообщила пресс-служба губернатора и краевого правительства. В числе первых жителей нового объекта: кролики, французский баран, шиншилла, различные мелкие грызуны и домашние птицы. На следующем этапе в новые помещения перевезут представителей копытных: лошадей, карликовых овец и камерунских коз. Остальных животных переселят по мере ввода объектов в эксплуатацию.Новый биопарк начали строить в Индустриальном районе Перми более пяти лет назад, рассчитывая, что он начнет работать в 2019 году, но на стройплощадке возникли проблемы. Позднее СК возбудил дело о хищении более 300 миллионов рублей, его фигуранта приговорили к четырем годам исправительной колонии. Сроки сдачи объекта несколько раз сдвигались. В феврале 2023 года пермские власти заявили о готовности первых объектов нового зоопарка. Открыть для посетителей его планируют в ноябре 2023 года. Пермский зоопарк основан в 1933 году, в нем представлено 324 вида животных, сейчас он располагается в центре города, на улице Монастырской. На его месте власти планируют организовать Архиерейское подворье — сквер с мемориалом, который посвящен похороненным на этом участке до революции пермякам.

https://ria.ru/20230326/lvy-1860720048.html

https://ria.ru/20230206/safari-park-1849983904.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, пермь, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм