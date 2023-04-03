https://ria.ru/20230403/zhara-1862696004.html
Фестиваль "Жара" в Узбекистане перенесли из-за "текущей ситуации в мире"
Фестиваль "Жара" в Узбекистане перенесли из-за "текущей ситуации в мире" - РИА Новости, 03.04.2023
Фестиваль "Жара" в Узбекистане перенесли из-за "текущей ситуации в мире"
Фестиваль "Жара" с участием около 30 популярных исполнителей из России, запланированный 20-21 мая, переносится на неопределенный срок из-за "текущей ситуации в... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T16:36
2023-04-03T16:36
2023-04-03T16:36
шоубиз
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ташкент
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ТАШКЕНТ, 3 апр – РИА Новости. Фестиваль "Жара" с участием около 30 популярных исполнителей из России, запланированный 20-21 мая, переносится на неопределенный срок из-за "текущей ситуации в мире", сообщает пресс-служба онлайн-сервиса по реализации билетов iticket.uz. Организаторы проекта также поблагодарили всех поклонников "Жары", а также сообщили, что приобретенные билеты можно будет вернуть через указанный сервис. Фестиваль "Жара" с участием российских исполнителей был впервые организован в 2016 году в Баку азербайджанским и российским музыкантом Эмином Агаларовым. В этом году в Ташкенте в парке "Янги Узбекистон" ("Новый Узбекистан") должны были принять участие около 30 поп-звезд из РФ, в том числе HammAli & Navai, Ани Лорак, Ольга Бузова, Егор Крида и многие другие.
https://ria.ru/20230321/zhara-1859572152.html
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РИА Новости
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россия, ташкент, узбекистан, эмин агаларов, ани лорак, ольга бузова, звезды, знаменитости
Шоубиз, Россия, Ташкент, Узбекистан, Эмин Агаларов, Ани Лорак, Ольга Бузова, звезды, Знаменитости
Фестиваль "Жара" в Узбекистане перенесли из-за "текущей ситуации в мире"
Фестиваль "Жара" в Узбекистане с участием российских звезд перенесли из-за ситуации в мире