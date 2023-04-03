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Фестиваль "Жара" в Узбекистане перенесли из-за "текущей ситуации в мире" - РИА Новости, 03.04.2023
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Шоубиз
 
16:36 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/zhara-1862696004.html
Фестиваль "Жара" в Узбекистане перенесли из-за "текущей ситуации в мире"
Фестиваль "Жара" в Узбекистане перенесли из-за "текущей ситуации в мире" - РИА Новости, 03.04.2023
Фестиваль "Жара" в Узбекистане перенесли из-за "текущей ситуации в мире"
Фестиваль "Жара" с участием около 30 популярных исполнителей из России, запланированный 20-21 мая, переносится на неопределенный срок из-за "текущей ситуации в... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T16:36
2023-04-03T16:36
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ТАШКЕНТ, 3 апр – РИА Новости. Фестиваль "Жара" с участием около 30 популярных исполнителей из России, запланированный 20-21 мая, переносится на неопределенный срок из-за "текущей ситуации в мире", сообщает пресс-служба онлайн-сервиса по реализации билетов iticket.uz. Организаторы проекта также поблагодарили всех поклонников "Жары", а также сообщили, что приобретенные билеты можно будет вернуть через указанный сервис. Фестиваль "Жара" с участием российских исполнителей был впервые организован в 2016 году в Баку азербайджанским и российским музыкантом Эмином Агаларовым. В этом году в Ташкенте в парке "Янги Узбекистон" ("Новый Узбекистан") должны были принять участие около 30 поп-звезд из РФ, в том числе HammAli &amp; Navai, Ани Лорак, Ольга Бузова, Егор Крида и многие другие.
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россия, ташкент, узбекистан, эмин агаларов, ани лорак, ольга бузова, звезды, знаменитости
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Фестиваль "Жара" в Узбекистане перенесли из-за "текущей ситуации в мире"

Фестиваль "Жара" в Узбекистане с участием российских звезд перенесли из-за ситуации в мире

© Фото : пресс-служба фестиваля "Жара"Фестиваль "ЖАРА"
Фестиваль ЖАРА - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : пресс-служба фестиваля "Жара"
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ТАШКЕНТ, 3 апр – РИА Новости. Фестиваль "Жара" с участием около 30 популярных исполнителей из России, запланированный 20-21 мая, переносится на неопределенный срок из-за "текущей ситуации в мире", сообщает пресс-служба онлайн-сервиса по реализации билетов iticket.uz.
«

"Фестиваль "Жара" в Ташкенте, запланированный на 20-21 мая, переносится. К сожалению, текущая ситуация в мире не способствует проведению масштабных музыкальных мероприятий", – говорится в сообщении.

Организаторы проекта также поблагодарили всех поклонников "Жары", а также сообщили, что приобретенные билеты можно будет вернуть через указанный сервис.
Фестиваль "Жара" с участием российских исполнителей был впервые организован в 2016 году в Баку азербайджанским и российским музыкантом Эмином Агаларовым.
В этом году в Ташкенте в парке "Янги Узбекистон" ("Новый Узбекистан") должны были принять участие около 30 поп-звезд из РФ, в том числе HammAli & Navai, Ани Лорак, Ольга Бузова, Егор Крида и многие другие.
Гала-ужин премии Жара Music Awards
Бузова, Севиль и Boyka: в Москве прошел гала-ужин премии Жара Music Awards
21 марта, 19:43
 
ШоубизРоссияТашкентУзбекистанЭмин АгаларовАни ЛоракОльга БузовазвездыЗнаменитости
 
 
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