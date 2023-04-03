https://ria.ru/20230403/zhara-1862696004.html

Фестиваль "Жара" в Узбекистане перенесли из-за "текущей ситуации в мире"

Фестиваль "Жара" в Узбекистане перенесли из-за "текущей ситуации в мире" - РИА Новости, 03.04.2023

Фестиваль "Жара" в Узбекистане перенесли из-за "текущей ситуации в мире"

Фестиваль "Жара" с участием около 30 популярных исполнителей из России, запланированный 20-21 мая, переносится на неопределенный срок из-за "текущей ситуации в... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T16:36

2023-04-03T16:36

2023-04-03T16:36

шоубиз

россия

ташкент

узбекистан

эмин агаларов

ани лорак

ольга бузова

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738894441_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_07e48bbf938b28aeba7ce05a044a51be.jpg

ТАШКЕНТ, 3 апр – РИА Новости. Фестиваль "Жара" с участием около 30 популярных исполнителей из России, запланированный 20-21 мая, переносится на неопределенный срок из-за "текущей ситуации в мире", сообщает пресс-служба онлайн-сервиса по реализации билетов iticket.uz. Организаторы проекта также поблагодарили всех поклонников "Жары", а также сообщили, что приобретенные билеты можно будет вернуть через указанный сервис. Фестиваль "Жара" с участием российских исполнителей был впервые организован в 2016 году в Баку азербайджанским и российским музыкантом Эмином Агаларовым. В этом году в Ташкенте в парке "Янги Узбекистон" ("Новый Узбекистан") должны были принять участие около 30 поп-звезд из РФ, в том числе HammAli & Navai, Ани Лорак, Ольга Бузова, Егор Крида и многие другие.

https://ria.ru/20230321/zhara-1859572152.html

россия

ташкент

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

россия, ташкент, узбекистан, эмин агаларов, ани лорак, ольга бузова, звезды, знаменитости