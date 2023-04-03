https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862634300.html

Отголоски землетрясения на Байкале дошли до Бурятии

Отголоски землетрясения на Байкале дошли до Бурятии - РИА Новости, 03.04.2023

Отголоски землетрясения на Байкале дошли до Бурятии

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в акватории Байкала в 34 километрах от села Энхалук Кабанского района Бурятии, сообщает республиканское агентство ГО... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T13:25

2023-04-03T13:25

2023-04-03T13:57

происшествия

байкал

иркутск

республика бурятия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836936811_0:256:2000:1381_1920x0_80_0_0_a8fb6b8ec51dc4168bd79ed648f323c1.jpg

УЛАН-УДЭ, 3 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в акватории Байкала в 34 километрах от села Энхалук Кабанского района Бурятии, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС. Отмечается, что толчки ощущались в Кабанском районе и городе Улан-Удэ, жертв и разрушений нет. Специалистами организована работа по обследованию объектов жизнеобеспечения.

https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862577235.html

байкал

иркутск

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, байкал, иркутск, республика бурятия