https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862634300.html
Отголоски землетрясения на Байкале дошли до Бурятии
Отголоски землетрясения на Байкале дошли до Бурятии - РИА Новости, 03.04.2023
Отголоски землетрясения на Байкале дошли до Бурятии
Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в акватории Байкала в 34 километрах от села Энхалук Кабанского района Бурятии, сообщает республиканское агентство ГО... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:25
2023-04-03T13:25
2023-04-03T13:57
происшествия
байкал
иркутск
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 3 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в акватории Байкала в 34 километрах от села Энхалук Кабанского района Бурятии, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС. Отмечается, что толчки ощущались в Кабанском районе и городе Улан-Удэ, жертв и разрушений нет. Специалистами организована работа по обследованию объектов жизнеобеспечения.
https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862577235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, байкал, иркутск, республика бурятия
Происшествия, Байкал, Иркутск, Республика Бурятия
Отголоски землетрясения на Байкале дошли до Бурятии
Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали в Бурятии после толчков на Байкале