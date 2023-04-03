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Отголоски землетрясения на Байкале дошли до Бурятии - РИА Новости, 03.04.2023
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13:25 03.04.2023 (обновлено: 13:57 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862634300.html
Отголоски землетрясения на Байкале дошли до Бурятии
Отголоски землетрясения на Байкале дошли до Бурятии - РИА Новости, 03.04.2023
Отголоски землетрясения на Байкале дошли до Бурятии
Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в акватории Байкала в 34 километрах от села Энхалук Кабанского района Бурятии, сообщает республиканское агентство ГО... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:25
2023-04-03T13:57
происшествия
байкал
иркутск
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 3 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в акватории Байкала в 34 километрах от села Энхалук Кабанского района Бурятии, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС. Отмечается, что толчки ощущались в Кабанском районе и городе Улан-Удэ, жертв и разрушений нет. Специалистами организована работа по обследованию объектов жизнеобеспечения.
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байкал
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происшествия, байкал, иркутск, республика бурятия
Происшествия, Байкал, Иркутск, Республика Бурятия
Отголоски землетрясения на Байкале дошли до Бурятии

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали в Бурятии после толчков на Байкале

© РИА Новости / Алексей ДаничевПобережье озера Байкал в республике Бурятия
Побережье озера Байкал в республике Бурятия - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Побережье озера Байкал в республике Бурятия. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 3 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в акватории Байкала в 34 километрах от села Энхалук Кабанского района Бурятии, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.
«
"Днем 3 апреля от станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН города Иркутск поступила информация о том, что на территории Иркутской области на акватории озера Байкал в 15.04 (10.04 мск) зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,7 в 34 км северо-западнее села Новый Энхалук Кабанского района", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что толчки ощущались в Кабанском районе и городе Улан-Удэ, жертв и разрушений нет. Специалистами организована работа по обследованию объектов жизнеобеспечения.
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