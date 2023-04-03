https://ria.ru/20230403/zelenskiy-1862535844.html

В МИД назвали, кто стоит за расколом православия на Украине

В МИД назвали, кто стоит за расколом православия на Украине - РИА Новости, 03.04.2023

В МИД назвали, кто стоит за расколом православия на Украине

Режим Зеленского не самостоятелен в своей антиклерикальной политике, а раскол православия на Украине является целью Вашингтона, говорится в комментарии МИД РФ. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T00:25

2023-04-03T00:25

2023-04-03T02:53

россия

вашингтон (штат)

религия

ситуация вокруг упц

украина

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МОСКВА, 3 апреля - РИА Новости. Режим Зеленского не самостоятелен в своей антиклерикальной политике, а раскол православия на Украине является целью Вашингтона, говорится в комментарии МИД РФ."Был назначен "спецпредставитель по свободе вероисповедания", функционирует Комиссия США по международной религиозной свободе, регулярно готовятся ежегодные доклады. Именно поэтому происходящий сейчас в Лавре и в других храмах и монастырях Украины беспредел имеет вполне рукотворную природу, это рукотворное поджигание религиозной ненависти", - отметили в МИД, добавив, что Зеленский проводит антиправославную политику по указке американцев, решающих задачи, направленные против России.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230402/khmelnitskiy-1862496875.html

россия

вашингтон (штат)

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россия, вашингтон (штат), ситуация вокруг упц, украина