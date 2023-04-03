https://ria.ru/20230403/zaderzhanie-1862639152.html

Узбекистан не получал запрос из России на задержание мужа Треповой

Узбекистан не получал запрос из России на задержание мужа Треповой - РИА Новости, 03.04.2023

Узбекистан не получал запрос из России на задержание мужа Треповой

Генпрокуратура (ГП) Узбекистана не получала запрос от правоохранительных органов России на задержание Дмитрия Рылова, мужа Дарьи Треповой, подозреваемой в... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T13:43

2023-04-03T13:43

2023-04-03T13:45

в мире

россия

узбекистан

дмитрий рылов

владлен татарский

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

взрыв в кафе в петербурге

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ТАШКЕНТ, 3 апр – РИА Новости. Генпрокуратура (ГП) Узбекистана не получала запрос от правоохранительных органов России на задержание Дмитрия Рылова, мужа Дарьи Треповой, подозреваемой в причастности к убийству военкора Владлена Татарского, заявил РИА Новости в понедельник представитель ГП. Ранее Либертарианская партия РФ (ЛПР) заявила, что Рылов отрицает свое отношение к взрыву в петербургском кафе, в котором погиб Татарский. По данным ЛПР, Рылов длительное время находится за границей. Трепову задержали в квартире знакомого мужа, у нее были билеты в Узбекистан. В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* Алексея Навального. * Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры допроса подозреваемой в убийстве Владлена Татарского Кадры допроса подозреваемой в убийстве Владлена Татарского 2023-04-03T13:43 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, узбекистан, дмитрий рылов, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, взрыв в кафе в петербурге