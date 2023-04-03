https://ria.ru/20230403/zaderzhanie-1862625320.html

Подозреваемую в убийстве Татарского Трепову задержали в съемной квартире

Подозреваемую в убийстве Татарского Трепову задержали в съемной квартире - РИА Новости, 03.04.2023

Подозреваемую в убийстве Татарского Трепову задержали в съемной квартире

Подозреваемую в причастности к убийству журналиста Владлена Татарского Дарью Трепову задержали в съемной квартире, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:56

2023-04-03T12:56

2023-04-03T13:01

россия

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Подозреваемую в причастности к убийству журналиста Владлена Татарского Дарью Трепову задержали в съемной квартире, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."В Санкт-Петербурге в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ России задержали на съемной квартире Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в помещении кафе на Университетской набережной, дом 25, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский", - сказала она.Отмечается, что в настоящее время с задержанной проводятся процессуальные действия.В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению.Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК**Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20230403/soboleznovaniya-1862623430.html

https://ria.ru/20230403/vzryv-1862575719.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), взрыв в кафе в петербурге