https://ria.ru/20230403/zaderzhanie-1862625320.html
Подозреваемую в убийстве Татарского Трепову задержали в съемной квартире
Подозреваемую в убийстве Татарского Трепову задержали в съемной квартире - РИА Новости, 03.04.2023
Подозреваемую в убийстве Татарского Трепову задержали в съемной квартире
Подозреваемую в причастности к убийству журналиста Владлена Татарского Дарью Трепову задержали в съемной квартире, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:56
2023-04-03T12:56
2023-04-03T13:01
россия
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Подозреваемую в причастности к убийству журналиста Владлена Татарского Дарью Трепову задержали в съемной квартире, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."В Санкт-Петербурге в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ России задержали на съемной квартире Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в помещении кафе на Университетской набережной, дом 25, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский", - сказала она.Отмечается, что в настоящее время с задержанной проводятся процессуальные действия.В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению.Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК**Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20230403/soboleznovaniya-1862623430.html
https://ria.ru/20230403/vzryv-1862575719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), взрыв в кафе в петербурге
Россия, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Взрыв в кафе в Петербурге
Подозреваемую в убийстве Татарского Трепову задержали в съемной квартире
Подозреваемую в убийстве военкора Татарского Дарью Трепову задержали в съемной квартире
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Подозреваемую в причастности к убийству журналиста Владлена Татарского Дарью Трепову задержали в съемной квартире, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В Санкт-Петербурге
в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ России задержали на съемной квартире Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в помещении кафе на Университетской набережной, дом 25, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский", - сказала она.
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Отмечается, что в настоящее время с задержанной проводятся процессуальные действия.
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали. Источник РИА Новости сообщал, что взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК
считает причастной к преступлению.
Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины
с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК
*
*Запрещенная в России экстремистская организация
"Произошел взрыв и задымление. Все побежали": теракт против Татарского