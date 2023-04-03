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Постпред США в ООН не планирует встречу с Лавровым
Постпред США в ООН не планирует встречу с Лавровым - РИА Новости, 03.04.2023
Постпред США в ООН не планирует встречу с Лавровым
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила журналистам, что не планирует встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в апреле в ходе его визита в... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T19:11
2023-04-03T19:11
2023-04-03T19:44
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ООН, 3 апр - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила журналистам, что не планирует встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в апреле в ходе его визита в Нью-Йорк.Россия является председателем Совбеза в апреле. Москва планирует провести ряд заседаний высокого уровня. Председательствовать на них будет Лавров."У меня нет планов встречаться с министром иностранных дел во время его визита сюда, в Нью-Йорк", - сказала Томас-Гринфилд.В то же время она отметила, что США ещё не решили, на каком уровне будут представлены на заседаниях высокого уровня.Она также указала, что ожидает заседания СБ ООН по Украине в апреле.
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В мире, США, Нью-Йорк (город), ООН, Сергей Лавров, Линда Томас-Гринфилд, Россия, Цены на нефть
Постпред США в ООН не планирует встречу с Лавровым
Постпред США в ООН Томас-Гринфилд заявила, что не планирует встречу с Лавровым в Нью-Йорке