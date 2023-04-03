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Постпред США в ООН не планирует встречу с Лавровым - РИА Новости, 03.04.2023
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19:11 03.04.2023 (обновлено: 19:44 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/vstrecha-1862749896.html
Постпред США в ООН не планирует встречу с Лавровым
Постпред США в ООН не планирует встречу с Лавровым - РИА Новости, 03.04.2023
Постпред США в ООН не планирует встречу с Лавровым
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила журналистам, что не планирует встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в апреле в ходе его визита в... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T19:11
2023-04-03T19:44
в мире
сша
нью-йорк (город)
оон
сергей лавров
линда томас-гринфилд
россия
цены на нефть
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ООН, 3 апр - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила журналистам, что не планирует встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в апреле в ходе его визита в Нью-Йорк.Россия является председателем Совбеза в апреле. Москва планирует провести ряд заседаний высокого уровня. Председательствовать на них будет Лавров."У меня нет планов встречаться с министром иностранных дел во время его визита сюда, в Нью-Йорк", - сказала Томас-Гринфилд.В то же время она отметила, что США ещё не решили, на каком уровне будут представлены на заседаниях высокого уровня.Она также указала, что ожидает заседания СБ ООН по Украине в апреле.
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в мире, сша, нью-йорк (город), оон, сергей лавров, линда томас-гринфилд, россия, цены на нефть
В мире, США, Нью-Йорк (город), ООН, Сергей Лавров, Линда Томас-Гринфилд, Россия, Цены на нефть
Постпред США в ООН не планирует встречу с Лавровым

Постпред США в ООН Томас-Гринфилд заявила, что не планирует встречу с Лавровым в Нью-Йорке

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание ООН
Заседание ООН - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 3 апр - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила журналистам, что не планирует встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в апреле в ходе его визита в Нью-Йорк.
Россия является председателем Совбеза в апреле. Москва планирует провести ряд заседаний высокого уровня. Председательствовать на них будет Лавров.
"У меня нет планов встречаться с министром иностранных дел во время его визита сюда, в Нью-Йорк", - сказала Томас-Гринфилд.
В то же время она отметила, что США ещё не решили, на каком уровне будут представлены на заседаниях высокого уровня.
Она также указала, что ожидает заседания СБ ООН по Украине в апреле.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Лавров назвал Запад помехой для окончания конфликта на Украине
30 марта, 19:26
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ООНСергей ЛавровЛинда Томас-ГринфилдРоссияЦены на нефть
 
 
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