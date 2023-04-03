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Постпред США в ООН не планирует встречу с Лавровым

Постпред США в ООН не планирует встречу с Лавровым - РИА Новости, 03.04.2023

Постпред США в ООН не планирует встречу с Лавровым

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила журналистам, что не планирует встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в апреле в ходе его визита в... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T19:11

2023-04-03T19:11

2023-04-03T19:44

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сергей лавров

линда томас-гринфилд

россия

цены на нефть

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ООН, 3 апр - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила журналистам, что не планирует встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в апреле в ходе его визита в Нью-Йорк.Россия является председателем Совбеза в апреле. Москва планирует провести ряд заседаний высокого уровня. Председательствовать на них будет Лавров."У меня нет планов встречаться с министром иностранных дел во время его визита сюда, в Нью-Йорк", - сказала Томас-Гринфилд.В то же время она отметила, что США ещё не решили, на каком уровне будут представлены на заседаниях высокого уровня.Она также указала, что ожидает заседания СБ ООН по Украине в апреле.

https://ria.ru/20230330/lavrov-1861967044.html

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нью-йорк (город)

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в мире, сша, нью-йорк (город), оон, сергей лавров, линда томас-гринфилд, россия, цены на нефть