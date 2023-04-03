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В Белом доме заявили, что не владеют подробностями об убийстве Татарского

В Белом доме заявили, что не владеют подробностями об убийстве Татарского - РИА Новости, 03.04.2023

В Белом доме заявили, что не владеют подробностями об убийстве Татарского

США в курсе новостей об убийстве в Санкт-Петербурге военкора Владлена Татарского, не владеют более подробной информацией о случившемся и ответственном за... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T19:30

2023-04-03T19:30

2023-04-03T19:31

происшествия

санкт-петербург

украина

сша

взрыв в кафе в петербурге

владлен татарский

джон кирби

алексей навальный

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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. США в курсе новостей об убийстве в Санкт-Петербурге военкора Владлена Татарского, не владеют более подробной информацией о случившемся и ответственном за преступление, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Мы видели новости также, как и вы, но мы действительно не имеем более подробной информации о том, что произошло", - сообщил он журналистам на вопрос об убийстве Татарского. Кирби уточнил, что США также не владеют данными об ответственном за убийство военкора. Накануне в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), еще 32 человека пострадали. В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская) Алексея Навального.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом

санкт-петербург

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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