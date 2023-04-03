Трамп выехал в аэропорт, чтобы полететь на суд в Нью-Йорк
Бывший президент США Трамп выехал в аэропорт, чтобы полететь на суд в Нью-Йорк
© AP Photo / Yuki IwamuraЗдание Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке
© AP Photo / Yuki Iwamura
Здание Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп покинул свое имение во Флориде и направился в аэропорт, чтобы вылететь в Нью-Йорк, где его ждут в суде.
Как следует из трансляции американских телеканалов, политик в кортеже из десятка машин и с полицейским сопровождением выехал из своего имения, вдоль дороги в некоторых местах его встречают сторонники.
Ранее большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс – ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.
Экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, Трамп говорил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке.
Во вторник Трампа ожидают в суде.