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Трамп выехал в аэропорт, чтобы полететь на суд в Нью-Йорк - РИА Новости, 03.04.2023
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19:43 03.04.2023 (обновлено: 19:44 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/trump-1862755575.html
Трамп выехал в аэропорт, чтобы полететь на суд в Нью-Йорк
Трамп выехал в аэропорт, чтобы полететь на суд в Нью-Йорк - РИА Новости, 03.04.2023
Трамп выехал в аэропорт, чтобы полететь на суд в Нью-Йорк
Бывший президент США Дональд Трамп покинул свое имение во Флориде и направился в аэропорт, чтобы вылететь в Нью-Йорк, где его ждут в суде. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T19:43
2023-04-03T19:44
в мире
нью-йорк (город)
сша
манхэттен
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп покинул свое имение во Флориде и направился в аэропорт, чтобы вылететь в Нью-Йорк, где его ждут в суде. Как следует из трансляции американских телеканалов, политик в кортеже из десятка машин и с полицейским сопровождением выехал из своего имения, вдоль дороги в некоторых местах его встречают сторонники. Ранее большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс – ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, Трамп говорил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке. Во вторник Трампа ожидают в суде.
https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html
нью-йорк (город)
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в мире, нью-йорк (город), сша, манхэттен, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), США, Манхэттен, Дональд Трамп
Трамп выехал в аэропорт, чтобы полететь на суд в Нью-Йорк

Бывший президент США Трамп выехал в аэропорт, чтобы полететь на суд в Нью-Йорк

© AP Photo / Yuki IwamuraЗдание Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке
Здание Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Yuki Iwamura
Здание Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп покинул свое имение во Флориде и направился в аэропорт, чтобы вылететь в Нью-Йорк, где его ждут в суде.
Как следует из трансляции американских телеканалов, политик в кортеже из десятка машин и с полицейским сопровождением выехал из своего имения, вдоль дороги в некоторых местах его встречают сторонники.
Ранее большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс – ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.
Экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, Трамп говорил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке.
Во вторник Трампа ожидают в суде.
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В миреНью-Йорк (город)СШАМанхэттенДональд Трамп
 
 
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