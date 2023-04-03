https://ria.ru/20230403/trump-1862755575.html

Трамп выехал в аэропорт, чтобы полететь на суд в Нью-Йорк

Трамп выехал в аэропорт, чтобы полететь на суд в Нью-Йорк - РИА Новости, 03.04.2023

Трамп выехал в аэропорт, чтобы полететь на суд в Нью-Йорк

Бывший президент США Дональд Трамп покинул свое имение во Флориде и направился в аэропорт, чтобы вылететь в Нью-Йорк, где его ждут в суде. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T19:43

2023-04-03T19:43

2023-04-03T19:44

в мире

нью-йорк (город)

сша

манхэттен

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862394611_0:168:3000:1856_1920x0_80_0_0_737ddbf51713653b5eb514ec3389ec2e.jpg

ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп покинул свое имение во Флориде и направился в аэропорт, чтобы вылететь в Нью-Йорк, где его ждут в суде. Как следует из трансляции американских телеканалов, политик в кортеже из десятка машин и с полицейским сопровождением выехал из своего имения, вдоль дороги в некоторых местах его встречают сторонники. Ранее большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс – ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Экс-президент ранее отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. Трамп заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Комментируя обвинения против него со стороны прокуратуры округа Манхэттен, Трамп говорил, что не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в Нью-Йорке. Во вторник Трампа ожидают в суде.

https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html

нью-йорк (город)

сша

манхэттен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), сша, манхэттен, дональд трамп